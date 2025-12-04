Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Εθνική Σερβίας: Ανανέωσε ο Παούνοβιτς μέχρι το 2030
Εθνική Σερβίας: Ανανέωσε ο Παούνοβιτς μέχρι το 2030
Η ομοσπονδία επιβράβευσε τον Σέρβο τεχνικό για τη γρήγορη «συγκομιδή» και το ξεκάθαρο όραμά του, επεκτείνοντας πρόωρα το συμβόλαιό του ενόψει Nations League, EURO 2028 και Μουντιάλ 2030
Αν και βρίσκεται λίγες εβδομάδες στο «τιμόνι» της εθνικής Σερβίας ο Βέλικο Παούνοβιτς, κατάφερε να «συμμαζέψει» την κατάσταση μετά την εντός έδρας ήττα απ’ την Αλβανία που οδήγησε στον αποκλεισμό της απ’ το Μουντιάλ 2026. Κι αυτός ήταν ο λόγος που η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σερβίας αποφάσισε να επεκτείνει πρόωρα το συμβόλαιό του και να του δώσει τα ηνία της ομάδας έως το καλοκαίρι του 2030.
«Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια εθνική ομάδα που θα είναι αναγνωρίσιμη. Έχουμε την ποιότητα που μας εκπροσωπεί στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο», ανέφερε μετά την ανανέωσή του ο Παούνοβιτς.
Οι επόμενες μεγάλες διοργανώσεις που περιμένουν τον Παούνοβιτς είναι το Nations League, τα προκριματικά του EURO 2028 και τα προκριματικά για το επόμενο Μουντιάλ 2030.
«Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια εθνική ομάδα που θα είναι αναγνωρίσιμη. Έχουμε την ποιότητα που μας εκπροσωπεί στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο», ανέφερε μετά την ανανέωσή του ο Παούνοβιτς.
Οι επόμενες μεγάλες διοργανώσεις που περιμένουν τον Παούνοβιτς είναι το Nations League, τα προκριματικά του EURO 2028 και τα προκριματικά για το επόμενο Μουντιάλ 2030.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα