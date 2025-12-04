Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Ολυμπιακός: Ευχάριστα νέα από Τσικίνιο, Ποντένσε
Οι δύο Πορτογάλοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν από τον αγώνα με τη Ρεάλ και τέθηκαν στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Επιστρέφοντας από τη Σύρο, ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε πολλούς λόγους για να χαμογελάει.
Πέρα από την ευρεία νίκη της ομάδας του με 5-2 και το γεγονός ότι σκόραραν όλοι οι επιθετικοί του, είδε τους Τσικίνιο, Ποντένσε να πατούν το χορτάρι στο προπονητικό κέντρο των ερυθρόλευκων μετά από μία εβδομάδα απουσίας από τις προπονήσεις.
Αμφότεροι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς που αποκόμισαν στο ματς με τη Ρεάλ και υπολογίζονται κανονικά από τον Μεντιλίμπαρ τόσο για το ματς με τον ΟΦΗ όσο και για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
