Άρης - ΠΑΟΚ: Για το απόλυτο οι γηπεδούχοι, για την πρόκριση ο Δικέφαλος, σέντρα στις 21:30
Άρης - ΠΑΟΚ: Για το απόλυτο οι γηπεδούχοι, για την πρόκριση ο Δικέφαλος, σέντρα στις 21:30
Με 9 βαθμούς ο Άρης που «βλέπει» τετράδα, με 3 ο ΠΑΟΚ που κυνηγάει την πρόκριση - Μετάδοση από Cosmote Sport 1
Άρης και ΠΑΟΚ συγκρούονται το βράδυ στο Κλεάνθης Βικελίδης σ' αγώνα της League Phase του Κυπέλλου ποδοσφαίρου.
Οι δύο ομάδες θα παίξουν και την Κυριακή (21:00) στην Τούμπα για την Stoiximan Super League 1 αλλά το παιχνίδι Κυπέλλου είναι καθοριστικό και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη.
Ο Άρης έχει 3/3 στο Κύπελλο και θέλει το 4χ4 για να κυνηγήσει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Άρης έχει 9 βαθμούς σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που έχει 3 βαθμούς σε 2 αγώνες.
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 4-1 από τον Λεβαδειακό, κέρδισε 4-1 την ΑΕΛ. Με ήττα από τον Άρη θα πρέπει να κερδίσει σ' εξ' αναβολής παιχνίδι τη Μαρκό στην Τούμπα για να προκριθεί στα νοκ άουτ (για μια θέση στους 8) με μειονέκτημα έδρας.
Για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα παίξει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Μεϊτέ και ο Δημήτρης Πέλκας.
Ο Ρουμάνος τεχνικός προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισιον καθώς έχει 9 αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα που έπαιξε κόντρα στον Λεβαδειακό (μόνο Ζίβκοβιτς, Οζντόεφ είναι ξανά βασικοί.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοβ, Ζίβκοβιτς, Μύθου.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Κένι, Λόβρεν, Κετζιόρα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Τάισον, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.
Για τον Άρη που είναι σε δύσκολο... φεγγάρι εκτός είναι οι τραυματίες Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Δώνης, Μεντίλ και Σούντμπεργκ.
