Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Premier League: Η Τότεναμ έκλεψε βαθμό από τη Νιούκαστλ, στο -2 από την κορυφή η Σίτι με 100άρη Χάαλαντ
Premier League: Η Τότεναμ έκλεψε βαθμό από τη Νιούκαστλ, στο -2 από την κορυφή η Σίτι με 100άρη Χάαλαντ
Με γκολ στο 95΄η Τότεναμ πήρε την ισοπαλία με 2-2 από τη Νιούκαστλ - Εννέα γκολ στο «Κρέιβεν Κότατζ με τους Πολίτες να επικρατούν 5-4 της Φούλαμ - Απόδραση για την Έβερτον, κατρακυλάει η Μπόρνμουθ
Η Τότεναμ πήρε «την μπουκιά από το στόμα» της Νιούκαστλ, καθώς με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ρομέρο στο 90'+5, έφυγε αήττητη από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» (2-2), μετά την ολοκλήρωση του πρώτου «πιάτου» της 14ης αγωνιστικής.
Ανώτερη η ομάδα του Έντι Χάου, προηγήθηκε δις στο παιχνίδι, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της. Ο Βικάριο είδε την περιοχή του να πολιορκείται από νωρίς, με τον Ιταλό να κρατάει μόνος του όρθια την Τότεναμ. Ή μάλλον σχεδόν μόνος του, αφού στην φάση του 35ου λεπτού είχε για σύμμαχό του το δοκάρι που σταμάτησε την ενέργεια του Ζοέλιντον. Η... μαγιά του Χάου ήρθε από τον πάγκο με τους Γκιμαράες και Γκόρντον να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά. Ο Βραζιλιάνος, με ένα υπέροχο πλασέ στο έβαλε μπροστά τους Magpies που ωστόσο ισοφαρίστηκαν οκτώ λεπτά αργότερα από την κεφαλιά-ψαράκι του Ρομέρο, στην πρώτη τελική για την Τότεναμ στο β' ημίχρονο! Στο 86', ο Γκόρντον ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε ο Μπερν, ευστόχησε, αλλά τον τελευταίο λόγο είχε ξανά ο Ρομέρο. Με ένα αδύναμο μεν, αλλά αποτελεσματικό ψαλιδάκι ισοφάρισε στο 90+5'
Η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, πλησίασε στο -2 από την κορυφή, με ματς περισσότερο από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Και στον αγώνα με τους Λονδρέζους ο Φόντεν σκόραρε δύο φορές, όντας ξανά ο πρωταγωνιστής των «πολιτών», που έχουν μπει για τα καλά, πλέον, στη μάχη του τίτλου.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε το βράδυ της Τρίτης (2/12) εις βάρος της Φούλαμ, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το Λονδίνο σε ματς διαφήμιση για το ποδόσφαιρο με 5-4 και ο Νορβηγός, πλέον, είναι ο ταχύτερος ποδοσφαιριστής που έφτασε τα 100 γκολ στην Premier League!
Τρία 24ωρα μετά τα δύο γκολ που πέτυχε εις βάρος της Λιντς (το δεύτερο στο 90' με το οποίο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 3-2), ο Φιλ Φόντεν έπραξε το ίδιο και στο «Κρέιβεν Κότατζ» απέναντι στο συγκρότημα του Μάρκο Σίλβα.
Όλα τα φώτα, πάντως, έπεσαν στον Χάαλαντ και το πραγματικά απίστευτο επίτευγμά του. Στο 17' τελείωσε τη φάση με ένα μονοκόμματο σουτ, πετυχαίνοντας σε μόλις 111 αγώνες - 13 λιγότερους από τον προηγούμενο ταχύτερο ποδοσφαιριστή που έφτασε τα 100 γκολ, τον Άλαν Σίρερ, ο οποίος χρειάστηκε 124 εμφανίσεις. Ο θρύλος των «ανθρακωρύχων», να σημειωθεί ότι, εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων τερμάτων στην ιστορία της Premier League με 260.
Μεγάλο «διπλό» πέτυχε και η Έβερτον μετά τη συντριβή που γνώρισε στην έδρα της πριν από τρεις ημέρες (29/11) από τη Νιούκαστλ (1-4). Το γκολ του Τζακ Γκρίλις στο 78' χάρισε τη νίκη με 1-0 στους «εφοπλιστές» απέναντι στην Μπόρνμουθ.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Ανώτερη η ομάδα του Έντι Χάου, προηγήθηκε δις στο παιχνίδι, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της. Ο Βικάριο είδε την περιοχή του να πολιορκείται από νωρίς, με τον Ιταλό να κρατάει μόνος του όρθια την Τότεναμ. Ή μάλλον σχεδόν μόνος του, αφού στην φάση του 35ου λεπτού είχε για σύμμαχό του το δοκάρι που σταμάτησε την ενέργεια του Ζοέλιντον. Η... μαγιά του Χάου ήρθε από τον πάγκο με τους Γκιμαράες και Γκόρντον να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά. Ο Βραζιλιάνος, με ένα υπέροχο πλασέ στο έβαλε μπροστά τους Magpies που ωστόσο ισοφαρίστηκαν οκτώ λεπτά αργότερα από την κεφαλιά-ψαράκι του Ρομέρο, στην πρώτη τελική για την Τότεναμ στο β' ημίχρονο! Στο 86', ο Γκόρντον ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε ο Μπερν, ευστόχησε, αλλά τον τελευταίο λόγο είχε ξανά ο Ρομέρο. Με ένα αδύναμο μεν, αλλά αποτελεσματικό ψαλιδάκι ισοφάρισε στο 90+5'
Η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, πλησίασε στο -2 από την κορυφή, με ματς περισσότερο από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Και στον αγώνα με τους Λονδρέζους ο Φόντεν σκόραρε δύο φορές, όντας ξανά ο πρωταγωνιστής των «πολιτών», που έχουν μπει για τα καλά, πλέον, στη μάχη του τίτλου.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε το βράδυ της Τρίτης (2/12) εις βάρος της Φούλαμ, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το Λονδίνο σε ματς διαφήμιση για το ποδόσφαιρο με 5-4 και ο Νορβηγός, πλέον, είναι ο ταχύτερος ποδοσφαιριστής που έφτασε τα 100 γκολ στην Premier League!
Τρία 24ωρα μετά τα δύο γκολ που πέτυχε εις βάρος της Λιντς (το δεύτερο στο 90' με το οποίο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 3-2), ο Φιλ Φόντεν έπραξε το ίδιο και στο «Κρέιβεν Κότατζ» απέναντι στο συγκρότημα του Μάρκο Σίλβα.
Όλα τα φώτα, πάντως, έπεσαν στον Χάαλαντ και το πραγματικά απίστευτο επίτευγμά του. Στο 17' τελείωσε τη φάση με ένα μονοκόμματο σουτ, πετυχαίνοντας σε μόλις 111 αγώνες - 13 λιγότερους από τον προηγούμενο ταχύτερο ποδοσφαιριστή που έφτασε τα 100 γκολ, τον Άλαν Σίρερ, ο οποίος χρειάστηκε 124 εμφανίσεις. Ο θρύλος των «ανθρακωρύχων», να σημειωθεί ότι, εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων τερμάτων στην ιστορία της Premier League με 260.
Μεγάλο «διπλό» πέτυχε και η Έβερτον μετά τη συντριβή που γνώρισε στην έδρα της πριν από τρεις ημέρες (29/11) από τη Νιούκαστλ (1-4). Το γκολ του Τζακ Γκρίλις στο 78' χάρισε τη νίκη με 1-0 στους «εφοπλιστές» απέναντι στην Μπόρνμουθ.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1 (78' Γκρίλις)
Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5 (45'+2 Σμιθ-Ρόου, 57' Ιβόμπι, 72',78' Τσουκβουέζε - 17' Χάαλαντ, 34' Ράιντερς, 44',48' Φόντεν, 54' Ντοκού)
Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-2 (71' Μπρούνο Γκιμαράες, 86' πέν. Γκόρντον - 78',90'+5 Ρομέρο)
Άρσεναλ-Μπρέντφορντ 3/12
Μπράιτον-Άστον Βίλα 3/12
Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας 3/12
Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3/12
Λιντς-Τσέλσι 3/12
Λίβερπουλ-Σάντερλαντ 3/12
Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Χαμ 4/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Άρσεναλ 30
Μάντσεστερ Σίτι 28 -14αγ.
Τσέλσι 24
Άστον Βίλα 24
Μπράιτον 22
Σάντερλαντ 22
Μάντσεστερ Γ. 21
Λίβερπουλ 21
Έβερτον 21 -14αγ.
Κρίσταλ Πάλας 20
Τότεναμ 19 -14αγ.
Μπρέντφορντ 19
Νιούκαστλ 19 -14αγ.
Μπόρνμουθ 19 -14αγ.
Φούλαμ 17 -14αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 12
Γουέστ Χαμ 11
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2
Ειδήσεις σήμερα
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5 (45'+2 Σμιθ-Ρόου, 57' Ιβόμπι, 72',78' Τσουκβουέζε - 17' Χάαλαντ, 34' Ράιντερς, 44',48' Φόντεν, 54' Ντοκού)
Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-2 (71' Μπρούνο Γκιμαράες, 86' πέν. Γκόρντον - 78',90'+5 Ρομέρο)
Άρσεναλ-Μπρέντφορντ 3/12
Μπράιτον-Άστον Βίλα 3/12
Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας 3/12
Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3/12
Λιντς-Τσέλσι 3/12
Λίβερπουλ-Σάντερλαντ 3/12
Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Χαμ 4/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Άρσεναλ 30
Μάντσεστερ Σίτι 28 -14αγ.
Τσέλσι 24
Άστον Βίλα 24
Μπράιτον 22
Σάντερλαντ 22
Μάντσεστερ Γ. 21
Λίβερπουλ 21
Έβερτον 21 -14αγ.
Κρίσταλ Πάλας 20
Τότεναμ 19 -14αγ.
Μπρέντφορντ 19
Νιούκαστλ 19 -14αγ.
Μπόρνμουθ 19 -14αγ.
Φούλαμ 17 -14αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 12
Γουέστ Χαμ 11
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2
Ειδήσεις σήμερα
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα