Λανουά: «Λάθος οι αποβολές των Μαρίν και Μεϊτέ»
Ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά στην ανάλυση των φάσεων υποστήριξε πως λανθασμένα αποβλήθηκαν οι Μαρίν και Μεϊτέ στα Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
Ο Στεφάν Λανουά ανέλυσε τις φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League, με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή να τονίζει πως στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ η δεύτερη κίτρινη στον Μαρίν από τον Σρέντερ ήταν λανθασμένη και ότι ο Ρουμάνος μέσος της Ένωσης δεν θα έπρεπε να αποβληθεί, ενώ τόνισε πως σε όλες τις αποφάσεις των πέναλτι που δόθηκαν, πάρθηκε η σωστή απόφαση.
Όσο για το Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ, ο Λανουά υποστήριξε πως ο Μεϊτέ λανθασμένα αποβλήθηκε και πως σωστά το VAR κάλεσε τον Σιδηρόπουλο να πάρει την κόκκινη κάρτα πίσω, χωρίς όμως αυτός να αλλάξει την απόφασή του.
Για το Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Για το πέναλτι που ζήτησε ο ΠΑΟΚ: «Ενώ έχει σουτ προς το τέρμα ο παίκτης με το νο24 του Λεβαδειακού ακουμπάει την μπάλα με το αριστερό χέρι του το οποίο είναι σε φυσική θέση, ακουμπάει την μπάλα με το αριστερό χέρι του το οποίο είναι σε φυσική θέση, κοντά στο σώμα του και χωρίς να κάνει κίνηση για να το μεγαλώσει αφύσικα. Δεν περιμένουμε καταλογισμό πέναλτι σε τέτοια περίπτωση».
Για την κόκκινη στον Μεϊτέ: «Ο παίκτης με το ν08 του ΠΑΟΚ υποπίπτει σε φάουλ βρίσκοντας με το αριστερό του πόδι τον αχίλλειο του παίκτη του Λεβαδειακού. Θεωρούμε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, άρα κίτρινη κάρτα επειδή δεν είναι με ταχύτητα και ένταση ώστε να θεωρηθεί αυτό το μαρκάρισμα κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ. Το VAR παρενέβει σωστά και πρότεινε στον διαιτητή onfield review το οποίο λανθασμένα αυτός δεν ακολούθησε».
Για το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Για το πέναλτι που κέρδισε ο Τετέ: «Όταν ο παίκτης του Παναθηναϊκού μπήκε στην περιοχή πέναλτι, ο παίκτης της ΑΕΚ υποπίπτει σε παράβαση μη προσπαθώντας να μην παίξει την μπάλα και κρατώντας το πόδι του αντιπάλου του. Το VAR παρενέβη σωστά προτείνοντας onfield review για να καταλογιστεί το πέναλτι όπως θα περιμέναμε».
Για το πέναλτι που κέρδισε ο Γιόβιτς: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης της ΑΕΚ βρίσκει πρώτος την μπάλα και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού διαπράττει παράβαση κάνοντας τάκλιν στον αντίπαλο χωρίς να παίξει την μπάλα. Ο διαιτητής σωστά καταλόγισε πέναλτι όπως θα περιμέναμε σε τέτοια περίπτωση».
Για το πέναλτι που κέρδισε ο Κοϊτά: «Ακόμα μια φορά ο παίκτης της ΑΕΚ βρίσκει πρώτος την μπάλα σε αυτήν την περίπτωση και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αφού έχει χάσει την μπάλα κάνει καθαρό φάουλ βρίσκοντας τον αριστερό πόδι του αντιπάλου του και με τα δύο χέρια. Ο διαιτητής, σε πολύ καλή θέση, καταλόγισε πέναλτι όπως θα περιμέναμε».
Για την αποβολή του Μαρίν: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έδειξε λανθασμένα τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο νο18 της ΑΕΚ θεωρώντας ότι έχει πατήσει καθαρά το πόδι του αντιπάλου, αλλά η διεκδίκηση είναι απρόσεκτη και όχι ριψοκίνδυνη. Δεν περιμένουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε τέτοια περίπτωση».
Πηγή:www.gazzetta.gr
