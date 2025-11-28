Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Euroleague: Στην πρώτη θέση των power rankings o Παναθηναϊκός, στην τρίτη ο Ολυμπιακός
H Euroleague σχολιάζει τις επιδόσεις των δύο αιώνιων του ελληνικού μπάσκετ
Οι διοργανωτές παρουσίασαν τη νέα λίστα, την τρίτη στη σεζόν, και ο Παναθηναϊκός είναι 1ος, η Χάποελ Τελ Αβίβ στην 2η θέση ενώ ακολουθεί 3ος ο Ολυμπιακός (ήταν 1ος). Την 4αδα κλείνει ο Ερυθρός Αστέρας και 5η είναι η Μονακό.
Η Euroleague σχολιάζει μάλιστα και τις επιδόσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού και ενόψει Black Friday πρότεινε και αγορές.
Η αναφορά της Euroleague στον Παναθηναϊκό
«Αγορά ενόψει Black Friday: Μια ολοκληρωμένη ασφάλεια ζωής.
Οι πράσινοι έκαναν την κίνηση τους πριν από μερικές εβδομάδες, υπογράφοντας τον Κένεθ Φάριντ, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αναρρίχηση του Παναθηναϊκού στην κορυφή της κατάταξης. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει φανταστική απόδοση τις τελευταίες εβδομάδες, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες.
Ωστόσο, βασίστηκε σε έναν 35χρονο πλέι μέικερ ( Σλούκας) και έναν 36χρονο σέντερ (Φάριντ). Η συνέχιση της καλής απόδοσης αυτών των βετεράνων και η επιστροφή των τραυματιών Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ρίτσαουν Χολμς και Ματίας Λεσόρτ θα ήταν το καλύτερο δώρο στο οποίο θα μπορούσαν να ελπίζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού».
Η αναφορά της Euroleague στον Ολυμπιακό
«Αγορά ενόψει Black Friday: Ρυθμός για τους σουτέρ του.
Τι μπορείς να αγοράσεις για μια ομάδα που έχει όλα όσα χρειάζεται; Το δίδυμο σέντερ των ερυθρολεύκων είναι ένα από τα καλύτερα στη λίγκα. Ο Σάσα Βεζένκοβ παίζει στο συνηθισμένο επίπεδο MVP. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολαμβάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ένας σταθερός παίκτης στην περιφέρεια.
Ωστόσο, η απόδοση του swingman της All-EuroLeague Team, Εβάν Φουρνιέ, έχει πέσει σε σχέση με την περασμένη σεζόν και ο Σέιμπεν Λι δεν έχει κάνει κανένα βήμα μπροστά. Μόνο ο Άλεκ Πίτερς έχει ποσοστό ευστοχίας πάνω από 40% πίσω από τα 6.75μ Αν οι σουτέρ του Ολυμπιακού βρουν το ρυθμό τους, αυτή η ομάδα θα γίνει πολύ πιο επικίνδυνη».
