Euroleague: Στην πρώτη θέση των power rankings o Παναθηναϊκός, στην τρίτη ο Ολυμπιακός

H Euroleague σχολιάζει τις επιδόσεις των δύο αιώνιων του ελληνικού μπάσκετ

Πρώτος στην τελευταία έκδοση των power rakings της Euroleague είναι ο Παναθηναϊκός

Οι διοργανωτές παρουσίασαν τη νέα λίστα, την τρίτη στη σεζόν, και ο Παναθηναϊκός είναι 1ος, η Χάποελ Τελ Αβίβ στην 2η θέση ενώ ακολουθεί 3ος ο Ολυμπιακός (ήταν 1ος). Την 4αδα κλείνει ο Ερυθρός Αστέρας και 5η είναι η Μονακό. 

Η Euroleague σχολιάζει μάλιστα και τις επιδόσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού και ενόψει Black Friday πρότεινε και αγορές. 

Η αναφορά της Euroleague στον Παναθηναϊκό

«Αγορά ενόψει Black Friday: Μια ολοκληρωμένη ασφάλεια ζωής.

Οι πράσινοι έκαναν την κίνηση τους πριν από μερικές εβδομάδες, υπογράφοντας τον Κένεθ Φάριντ, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αναρρίχηση του Παναθηναϊκού στην κορυφή της κατάταξης. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει φανταστική απόδοση τις τελευταίες εβδομάδες, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Ωστόσο, βασίστηκε σε έναν 35χρονο πλέι μέικερ ( Σλούκας) και έναν 36χρονο σέντερ (Φάριντ). Η συνέχιση της καλής απόδοσης αυτών των βετεράνων και η επιστροφή των τραυματιών Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ρίτσαουν Χολμς και Ματίας Λεσόρτ θα ήταν το καλύτερο δώρο στο οποίο θα μπορούσαν να ελπίζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού». 


Η αναφορά της Euroleague στον Ολυμπιακό 

«Αγορά ενόψει Black Friday: Ρυθμός για τους σουτέρ του.

Τι μπορείς να αγοράσεις για μια ομάδα που έχει όλα όσα χρειάζεται; Το δίδυμο σέντερ των ερυθρολεύκων είναι ένα από τα καλύτερα στη λίγκα. Ο Σάσα Βεζένκοβ παίζει στο συνηθισμένο επίπεδο MVP. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολαμβάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ένας σταθερός παίκτης στην περιφέρεια.

Ωστόσο, η απόδοση του swingman της All-EuroLeague Team, Εβάν Φουρνιέ, έχει πέσει σε σχέση με την περασμένη σεζόν και ο Σέιμπεν Λι δεν έχει κάνει κανένα βήμα μπροστά. Μόνο ο Άλεκ Πίτερς έχει ποσοστό ευστοχίας πάνω από 40% πίσω από τα 6.75μ Αν οι σουτέρ του Ολυμπιακού βρουν το ρυθμό τους, αυτή η ομάδα θα γίνει πολύ πιο επικίνδυνη».

