Ο Χένες «κατακεραυνώνει» την Μπαρτσελόνα: «Με το χρέος που έχει δεν θα έπαιζε στην κορυφαία κατηγορία καμίας χώρας»

Ενώ ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα
, Ζοάν Λαπόρτα, εκφράζει την αισιοδοξία του για την οικονομική βελτίωση του συλλόγου, από τη Γερμανία έρχονται σκληρά πυρά για τη διαχείριση των Καταλανών. Ο Ούλι Χένες
, επίτιμος πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου
και ιστορική φυσιογνωμία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην οικονομική κατάσταση της Μπαρτσελόνα.
Μιλώντας στο podcast 'OMR', ο Χένες δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την κατάσταση του ισπανικού συλλόγου ως απαράδεκτη:
«Είναι παράλογο να έχουν χρέος άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι παράλογο και αφόρητο. Σε οποιαδήποτε χώρα, με αυτό το χρέος, δεν θα μπορούσαν να παίξουν στην πρώτη κατηγορία. Με απόλυτη βεβαιότητα... και εδώ δεν συμβαίνει τίποτα».
Η αντίθεση με το μοντέλο της Μπάγερν
Ο Χένες τόνισε ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Μπαρτσελόνα είναι καταδικασμένο σε αποτυχία και το αντιπαρέβαλε με τη στιβαρή διαχείριση της Μπάγερν:
«Η Μπάρτσα δεν είναι το μοντέλο διαχείρισης που φαντάζομαι για μια ομάδα. Αντιτίθεται απόλυτα στον έλεγχο που έχουμε εμείς στην Μπάγερν και στην καλή μας οικονομία, η οποία θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγμα για τους ευρωπαϊκούς συλλόγους».
Σύμφωνα με τον Γερμανό παράγοντα, η επιτυχία πρέπει να προέρχεται από «σταθερή διαχείριση, υγιή οικονομικά κριτήρια και αθλητική ποιότητα που δεν εξαρτάται από επικίνδυνους λογιστικούς ελιγμούς» (αναφερόμενος στους οικονομικούς «μοχλούς» που χρησιμοποίησε η Μπάρτσα).
Ο Χένες κατέληξε λέγοντας ότι σε ένα πρωτάθλημα όπως το γερμανικό, ένας σύλλογος με χρέος 1,3 δισ. ευρώ θα είχε άμεσο αποκλεισμό λόγω των αυστηρών κανονισμών αδειοδότησης.
