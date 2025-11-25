ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Ρεάλ Μαδρίτης: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στην Αθήνα με πολλές απουσίες με σημαντικότερη αυτή του Κουρτουά

Ρεάλ Μαδρίτης: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην Αθήνα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία την Τετάρτη (22:00) αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη στην 5η ημέρα της League Phase του Champions League. 

Οι Μαδριλένοι προπονήθηκαν στην Ισπανία και έκτοτε αναχώρησαν για την Αθήνα και το απόγευμα ο Τσάμπι Αλόνσο θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου στο Καραϊσκάκη. 

Εκτός λόγω γαστρεντερίτιδας έμεινε ο Τιμπό Κουρτουά ενώ δεν υπολογίζονται για το ματς της Τετάρτης και οι: Χούισεν,  Αλάμπα, Μιλιτάο, Καρβαχάλ, Ρούντιγκερ , Μασταντουόνο. 

Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης 
 Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Φ. Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο, Μπραχίμ.




Ειδήσεις σήμερα:

Βιβλίο Τσίπρα: Τα ένσημά του ως πολιτικός μηχανικός - Η απόφαση να εργαστεί στο οικογενειακό γραφείο

Σαλαμίνα: Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της – Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε

Aπό την αποθέωση του Χόλιγουντ στην παρακμή: Πώς ο Κέβιν Σπέισι κατέληξε να περιφέρεται με μια βαλίτσα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης