Ρεάλ Μαδρίτης: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στην Αθήνα με πολλές απουσίες με σημαντικότερη αυτή του Κουρτουά
Στην Αθήνα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία την Τετάρτη (22:00) αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη στην 5η ημέρα της League Phase του Champions League.
Οι Μαδριλένοι προπονήθηκαν στην Ισπανία και έκτοτε αναχώρησαν για την Αθήνα και το απόγευμα ο Τσάμπι Αλόνσο θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου στο Καραϊσκάκη.
Εκτός λόγω γαστρεντερίτιδας έμεινε ο Τιμπό Κουρτουά ενώ δεν υπολογίζονται για το ματς της Τετάρτης και οι: Χούισεν, Αλάμπα, Μιλιτάο, Καρβαχάλ, Ρούντιγκερ , Μασταντουόνο.
Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης
Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Φ. Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο, Μπραχίμ.
