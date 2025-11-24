ΑΕΚ: Ο Ζίνι επέστρεψε στην ευρωπαϊκή λίστα και είναι διαθέσιμος με Φιορεντίνα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ επανήλθε ο Ζίνι, αντί του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς που τον είχε αντικαταστήσει προσωρινά, με τον Ανγκολέζο φορ να υπολογίζεται ενόψει Φιορεντίνα

Ο Ζίνι μετά από δύο μήνες απουσίες λόγω του μυϊκού τραυματισμού έκανε δυναμική επιστροφή στο χθεσινό ματς της ΑΕΚ με τον Άρη καθώς ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα και ήταν εκείνος που σκόραρε το γκολ της νίκης της Ένωσης στο 77' με κεφαλιά μετά τη γλυκιά σέντρα του Μάνταλου.

Ο 23χρονος Ανγκολέζος φορ με την επάνοδό του κάνει τον Μάρκο Νίκολιτς να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, τη στιγμή που ο Σέρβος τεχνικός θα μπορεί να τον υπολογίζει για το ματς της Πέμπτης με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία.

Όπως αναμενόταν, ο Ζίνι επανήλθε στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της UEFA, ενόψει της αναμέτρησης στη Φλωρεντία, αντικαθιστώντας τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος είχε μπει προσωρινά στη θέση του λόγω του μακροχρόνιου τραυματισμού.

Αύριο Τρίτη ο Νίκολιτς και οι παίκτες του θα στρέψουν αποκλειστικά το βλέμμα τους στην αναμέτρηση του Αρτέμιο Φράνκι, με τον Σέρβο κόουτς των κιτρινόμαυρων να έχει τις δεδομένες απουσίες των Ελίασον, Κουτέσα και Πιερό πέρα από εκείνους που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα. Θυμίζουμε πως εκτός λίστας πέρα από τον Λιούμπισιτς είναι και οι Ζοάο Μάριο, Γιόνσον, Οντουμπάτζο και Καλοσκάμης.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ
Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.
