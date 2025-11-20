Euroleague: Περίπατος της Μονακό στον γαλλικό εμφύλιο, 84-52 τη Βιλερμπάν - Δείτε βίντεο
Euroleague: Περίπατος της Μονακό στον γαλλικό εμφύλιο, 84-52 τη Βιλερμπάν - Δείτε βίντεο

H ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βελτίωσε σε 7-5 το ρεκόρ της  υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην ένατη ήττα τους

Η Μονακό αναδείχθηκε νικήτρια στον γαλλικό «εμφύλιο» της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, επιστρέφοντας με «διπλό» στα θετικά αποτελέσματα, μετά από δύο σερί ήττες. Με οδηγό την άμυνα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 84-52 την ουραγό Βιλερμπάν στην LDLC Arena, βελτιώνοντας σε 7-5 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην ένατη ήττα τους.

Με μία κυριαρχική εμφάνιση, οι Μονεγάσκοι αισθάνθηκαν την αντίσταση της Βιλερμπάν μόνο στην πρώτη περίοδο, καθώς από το δεύτερο δεκάλεπτο έδωσαν ένα πραγματικό ρεσιτάλ στην άμυνα μετατρέποντας σε... μονόλογο την αναμέτρηση.

Πρώτοι σκόρερ των νικητών οι Μάικ Τζέιμς (12π., 7ασ.), Νίκολα Μίροτιτς (12π.) και Έλι Οκόμπι (11π.), ενώ από τη Βιλερμπάν, που τα... έσπασε από τα 6,75 (2/25 τρίποντα) και μέτρησε 23 λάθη (!), κανείς παίκτης δεν τελείωσε τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 11-14, 21-34, 40-64, 52-84

Βιλερμπάν - Μονακό: 52-84 (MD 12, 19/11/25)


Σε αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 52-84

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου

Παναθηναϊκός–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 21:15
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός–Παρί (Γαλλία) 21:15
Μπασκόνια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Παρτιζάν (Σερβία)– Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βαλένθια (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-3
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-3
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-4
Ολυμπιακός 7-4
Παναθηναϊκός 7-4
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-4
Μονακό (Μονακό) 7-5
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-5
Βαλένθια (Ισπανία) 6-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 6-5
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-6
Παρί (Γαλλία) 5-6
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-6
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-6
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-6
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 4-7
Παρτιζάν (Σερβία) 4-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-8
Μπασκόνια (Ισπανία) 3-8
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9



