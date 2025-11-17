Τερματοφύλακας στη Γαλλία σκόραρε με ψαλιδάκι και στη συνέχεια απέκρουσε πέναλτι χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του - Βίντεο

Με ένα απίθανο γκολ… ψαλιδάκι στο 96’ και μια απόκρουση στη διαδικασία των πέναλτι, ο γκολκίπερ της Πλουβόρν οδήγησε την ομάδα του σε μια από τις πιο απίστευτες προκρίσεις της χρονιάς στο Κύπελλο Γαλλίας