Τερματοφύλακας στη Γαλλία σκόραρε με ψαλιδάκι και στη συνέχεια απέκρουσε πέναλτι χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του - Βίντεο

Με ένα απίθανο γκολ… ψαλιδάκι στο 96’ και μια απόκρουση στη διαδικασία των πέναλτι, ο γκολκίπερ της Πλουβόρν οδήγησε την ομάδα του σε μια από τις πιο απίστευτες προκρίσεις της χρονιάς στο Κύπελλο Γαλλίας

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του 7ου γύρου του Κυπέλλου Γαλλίας σημειώθηκε την Κυριακή, όταν η ερασιτεχνική Πλουβόρν (έκτης κατηγορίας) κατάφερε να αποκλείσει με δραματικό τρόπο την Βιτρέ (τρίτης κατηγορίας), νικώντας την στα πέναλτι.

Ο απόλυτος ήρωας της αναμέτρησης ήταν ο τερματοφύλακας της Πλουβόρν, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ αντάξιο επιθετικού παγκόσμιας κλάσης.

Γκολάρα με ψαλιδάκι και απόκρουση πέναλτι

Η Πλουβόρν, η οποία αγωνίζεται τρεις κατηγορίες χαμηλότερα από την αντίπαλό της, βρισκόταν πίσω στο σκορ, όταν ο τερματοφύλακας αποφάσισε να ανέβει στην περιοχή στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ο πορτιέρε, εκμεταλλεύτηκε ένα γέμισμα στην περιοχή και πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με ψαλιδάκι στο 90'+6, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και στέλνοντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο ηρωισμός του δεν σταμάτησε εκεί. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι, ο τερματοφύλακας απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι της Βιτρέ, εξασφαλίζοντας στην ομάδα του την ηρωική πρόκριση στον 8ο γύρο της διοργάνωσης με 3-4.

