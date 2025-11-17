Γιώργος Σπανός: Σε όποιον δεν αρέσει η διοίκηση του Ατρόμητου, ας φέρει έναν εφοπλιστή

Ο ιδιοκτήτης του Ατρομήτου, Γιώργος Σπανός ξέσπασε στην παρουσίαση του Κέρκεζ λέγοντας πως κανένας άλλος δεν έχει βάλει λεφτά που έχει ρίξει εκείνος στην ομάδα