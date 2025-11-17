Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Γιώργος Σπανός: Σε όποιον δεν αρέσει η διοίκηση του Ατρόμητου, ας φέρει έναν εφοπλιστή
Ο ιδιοκτήτης του Ατρομήτου, Γιώργος Σπανός ξέσπασε στην παρουσίαση του Κέρκεζ λέγοντας πως κανένας άλλος δεν έχει βάλει λεφτά που έχει ρίξει εκείνος στην ομάδα
Στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου προπονητή του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιώργος Σπανός δέχθηκε ερωτήσεις από εκπροσώπους του Τύπου και ξέσπασε για την κριτική που δέχεται τόσο εκείνος όσο και η ομάδα.
Ανέφερε πως κανείς άλλος δεν έχει επενδύσει όσα χρήματα έχει βάλει αυτός στην ομάδα και τόνισε ότι αν δεν αρέσει σε κάποιον η τωρινή διοίκηση, θα μπορούσε να φέρει έναν εφοπλιστή να πάρει το κλαμπ, αφού εκείνος είναι ανοιχτός να το παραχωρήσει.
«Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κ. Βόκολο για τη συνεργασία, πράγματι είναi ένας άνθρωπος σοβαρός και επαγγελματίας. Στο ποδόσφαιρο η δουλειά πολλές φορές δεν συνάδει με το αποτέλεσμα. Ο νέος μας προπονητής είναι ο κ. Κέρκεζ. Το συμβόλαιο είναι απλός τύπος, για μένα η επιτομή είναι η συνεργασία και η επικοινωνία. Όταν είναι όπως πρέπει και όταν θα διαφωνήσω. Ο χρόνος θα δείξει πώς θα συμπλεύσουμε και πώς θα πάμε. Ο Κέρκεζ ήταν στόχος του Ατρομήτου και σε άλλες περιόδους που χρειαζόμασταν προπονητή. Ο τεχνικός διευθυντής έχει μιλήσει και στο παρελθόν μαζί του, πιστεύω πως είναι ένας προπονητής που έχει δουλέψει σε πρωταθλήματα και όχι σε τοπ ομάδες, έχει το προφίλ και τις δυνατότητες να αναλάβει τον Ατρόμητο και να τον οδηγήσει στον δρόμο των επιτυχιών. Στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή χρειάζεται και τύχη.
Δέχομαι την κριτική από ανθρώπους που είναι ενεργοί και μέσα από την καλόπιστη κριτική γίνεσαι καλύτερος. Όλες οι επιλογές είναι επιλογές δικές μου. Ο κόσμος θα θέλει να διαμαρτυρηθεί, εγώ είμαι αποκλειστικός υπεύθυνος για τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που εργάζεται στον Ατρόμητο. Δεν δέχομαι ισοπέδωση και μηδενισμό, αυτοί που την κάνουν πρέπει να είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν γίνεται πριν 2 εβδομάδες να αποθεώνουμε τους παίκτες μετά το διπλό στο Ηράκλειο και μετά να τους λέμε άσχετους. Υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες.
Ο Ατρόμητος είναι σταθερή δύναμη στο πρωτάθλημα, πρέπει να είμαστε πραγματιστές, είμαστε 20 χρόνια τη Σούπερ Λιγκ , πάντα σε αυτή τη ζωή επιτρέπεται να πέσουμε, αλλά βρίσκομαι τρόπο να σηκωνόμαστε. Η ζωή και το ποδόσφαιρο είναι μάχες. Στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε ταμείο. Όλοι κάνουν λάθη, όποιος κάνει τα λιγότερα επιβραβεύεται. Κάναμε μία επιλογή, θα μας βοηθήσει και θα τον βοηθήσουμε.
Είμαστε εδώ ό,τι χρειαστεί, μαζί με τον κόσμο – με ενδιαφέρει αυτός που αγαπάει την ομάδα, που έρχεται στο γήπεδο, όχι όσοι σχολιάζουν απλώς στα social media. Αυτή είναι η κατάσταση, θα τη δεχτούμε, να αντιλαμβανόμαστε τι μέγεθος είμαστε, πόσα χρόνια είμαστε, πού μπορεί να φτάσει η ομάδα και τις απαιτήσεις έχουμε από αυτή τη διοίκηση. Όταν είμαστε τελευταίοι στα εισιτήρια, με συνεπή διαδρομή στη Σούπερ Λιγκ, κάποιοι πρέπει να είναι εκτός πραγματικότητας. Έγώ απλώνω τα πόδια μου μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Εάν κάποιος δεν του αρέσει η διοίκηση να φέρει κάποιον εφοπλιστή. Εμείς ανοικτοί είμαστε, τα λεφτά που έχω βάλει δεν τα έχει βάλει και δεν θα τα βάλει κανείς.
Εγώ δεν νομίζω ότι χάθηκε χρόνος γιατί υπήρχε βασικός κορμός. Πάντοτε είμαστε έτοιμοι για ένα β πλάνο. Είχαμε δώσει περιθώριο μέχρι 30 Ιουνίου για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Υπήρχαν ατυχίες και τραυματισμοί αλλά και κακές διαιτησίες».
Για την απουσία του κόσμου: «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ μπορώ να απαντήσω με δεδομένα. Με ενδιαφέρει να κάνουμε το καλύτερο. Ίσως, η φθορά των 20 χρονών. Γεωγραφικά είμαστε σε μια Αθήνα με τις τρεις ομάδες τους κέντρου, που έχουν και τα μέσα να αντλούν φιλάθλους. Λάθη έχουμε κάνει και μέσα από αυτά θα κριθούμε. Είναι δεκτή η κριτική».
Για τις ήττες: «Τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω και να μπω σε προπονητικά χωράφια. Δεν έχουμε αξιοποιήσει την έδρα μας, ενώ έξω παίρναμε αποτελέσματα. Τώρα είναι ερώτηση που θα την κάνουμε στον κοουτς σε δύο μήνες. Οι προπονητές θα βρουν τη λύση, εγώ μόνο εκτίμηση μπορώ να κάνω».
Για τον μακροπρόθεσμο στόχο του Ατρομήτου: «Είμαστε μέσα στους στόχους, παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα που με μία δύο συνεχόμενες νίκες κοιτάς πάνω και το αντίθετο. Οι στόχοι είναι το 5-8 να πάμε όσο πιο μακριά στο Κύπελλο. Πιστεύω στο ρόστερ της ομάδας και στη δουλειά. Το έχω πει κατ’ επανάληψη. Οι παίκτες οφείλουν να βελτιώνονται καθημερινά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συλλόγου. Εδώ είμαστε και ό,τι θα κάνουμε από την πλευρά μας τον Ιανουάριο θα το κάνουμε. Πιστεύουμε στο υλικό που έχουμε. Το νο1 που έχω ζητήσει είναι να βελτιώσουμε το υπάρχον υλικό. Όταν ατομικά βελτιωθεί ο κάθε ποδοσφαιριστής, θεωρώ πως και η ομάδα θα είναι καλύτερη. Αυτός είναι ο σκοπός, και του κ. Κέρκεζ».
Κέρκεζ: Στόχος μας είναι η συμμετοχή στα play off
Από την πλευρά του ο Ντούσαν Κέρκεζ δήλωσε ότι θέλει η ομάδα του να παίζει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, διεκδικώντας μια θέση στα play off, αλλά και η ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες του συλλόγου.
«Υπήρχαν ευκαιρίες να έρθω πιο μπροστά, αλλά δεν έγινε πραγματικότητα. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω και να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Θέλουμε θετική ενέργεια, πάνω από όλα δουλειά. Είναι καλοί παίκτες. Ευχαριστώ για όλα, να έχουμε καλή σεζόν», είπε στην αρχική τοποθέτησή του ο Κέρκεζ.
Ερωτηθείς με ποιο τρόπο μπορούν να συνδυαστούν αποτελέσματα κι ανάδειξη παικτών, απάντησε: «Μια ομάδα όπως ο Ατρόμητος πάντα έχει στόχο να βάλει παιδιά από ακαδημία. Έχουμε παιδιά που θέλουν δουλειά, υπομονή, εξαρτάται όμως κι απ΄ αυτούς. Δεν έχω πρόβλημα αν είναι 18 ή 35. Εξαρτάται από την προπόνηση, εάν θέλει να παίζει μπάλα και τι θέλει. Έχουμε Έλληνες παίκτες με ταλέντο και χαρακτήρα, εάν μπορούσαμε να έχουμε 1-2 παιδιά από ακαδημία, θα ήταν σούπερ».
Όσο για την αγωνιστική φιλοσοφία του και το τι θα ήθελε να βελτιώσει; «Ο Ατρόμητος είναι ομάδα που θέλει να παίζει καλή μπάλα. Δεν είναι μόνο να κερδίσει. Σίγουρα, θέλουμε αποτελέσματα για να αλλάξουμε κλίμα, θέλουμε να παίζουμε καλύτερα. Δεν ξέρω ότι η ομάδα δεν έπαιζε καλά, είναι νορμάλ με τα κακά αποτελέσματα να αλλάζει η ψυχολογία. Επίσης πρέπει να ξέρει ο προπονητής σε ποια ομάδα ήρθε. Οι άνθρωποι ήξεραν πώς δουλεύω και γι΄ αυτό με έφεραν, θέλουμε ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος που βλέπει την ομάδα».
Ως προς τον στόχο των «κυανόλευκων», ο Κέρκεζ υπογράμμισε: «Να μπει η ομάδα στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8, αλλά πρώτα να αλλάξουμε ψυχολογία. Θέλουμε θετική ενέργεια. Τίποτα στη ζωή δεν είναι εύκολο. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι εύκολο. Είχαμε και κάποιους παίκτες έξω. Πιστεύω μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Μπορεί η ομάδα να παίζει λίγο πιο επιθετικά. Δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, προέχει η δουλειά».
Και ο Βόσνιος τεχνικός κατέληξε: «Κατ΄ αρχάς, γνωρίζω ότι ο προηγούμενος προπονητής άλλαξε και σύστημα. Έχουμε κάνει ανάλυση, αλλά πρέπει να δούμε και τους παίκτες που ήταν έξω. Έχουμε μεγάλο ρόστερ, όποιος παίζει πρέπει να δίνει το καλύτερο. Όχι δεν έχουμε μιλήσει για τις μεταγραφές. Έχουμε τον μεγαλομέτοχο και τον τεχνικό διευθυντή που τα ξέρουν καλά, εμένα τώρα με ενδιαφέρει η δουλειά».
