NBA: Ο Ντρέιμοντ Γκριν πήγε να πιαστεί στα χέρια με οπαδό των Πέλικανς που «τον έλεγε γυναίκα» - Δείτε βίντεο

Ο προπονητής των Warriors, Steve Kerr, είπε ότι δεν ήξερε ακριβώς τι συνέβη κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αλλά δεν τον ενόχλησε το γεγονός ότι ο Γκριν μιλούσε με τον οπαδό. «Εφ' όσον δεν κλιμακώνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα να πάει και να συζητήσει», είπε. «Δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό. Θα ήταν καλύτερα αν η ασφάλεια είχε φτάσει λίγο νωρίτερα, αλλά είναι δύσκολο να το σχολιάσω γιατί δεν ξέρω τι ειπώθηκε».Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Green έχει μια σύγκρουση με έναν οπαδό. Το 2022, ο βετεράνος των Warriors τιμωρήθηκε με πρόστιμο 25.000 δολαρίων για αυτό που η NBA χαρακτήρισε «χρήση χυδαίας γλώσσας προς έναν οπαδό».