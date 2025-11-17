NBA: Ο Ντρέιμοντ Γκριν πήγε να πιαστεί στα χέρια με οπαδό των Πέλικανς που «τον έλεγε γυναίκα» - Δείτε βίντεο
SPORTS
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς Ντρέιμοντ Γκριν NBA

NBA: Ο Ντρέιμοντ Γκριν πήγε να πιαστεί στα χέρια με οπαδό των Πέλικανς που «τον έλεγε γυναίκα» - Δείτε βίντεο

Με απείλησε ότι θα με γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο, είπε ο οπαδός

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έπαιξαν στην έδρα των Νιού Όρλεαν Πέλικανς κάνοντας φοβερή αρχή με 44 πόντους στη πρώτη περίοδο του αγώνα. Στο δεύτερο 12λεπτο της αναμέτρησης και τα πράγματα συνέχισαν να πηγαίνουν καλά για την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο, εμφανίστηκε ο «κλασικός» Ντρέιμοντ Γκριν που παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με οπαδό των γηπεδούχων.

Ο Γκριν έκανε φάουλ που έστειλε τον Χερμπ Τζόουνς στις βολές, όταν απέμεναν λίγο περισσότερο από δύο λεπτά για το τέλος της δεύτερης περιόδου. Καθώς οι ομάδες παρατάχθηκαν για τις ελεύθερες βολές, ο άσος των Γουόριορς πλησίασε έναν οπαδό που καθόταν στην πρώτη σειρά κατά μήκος της baseline. Ο οπαδός, που φαινόταν να έχει περίπου το ίδιο ύψος με τον Γκριν, αντάλλαξε λόγια με τον έμπειρο φόργουορντ και φρόντισε να κρατήσει τα χέρια του ψηλά. 
Draymond Green gets into it with courtside Pelicans fan and had to be separated 😬


Οι διαιτητές μίλησαν στον Γκριν για το περιστατικό και η ασφάλεια έδωσε στον οπαδό μια κάρτα συμπεριφοράς, αλλά δεν τον συνόδευσε έξω.

Μετά τον αγώνα, μιλώντας στα media από τα αποδυτήρια του Smoothie King Arena, ο Ντρέιμοντ Γκριν εξήγησε ότι ο εν λόγω οπαδός τον αποκαλούσε επανειλημμένα «γυναίκα». «Ήταν ένα καλό αστείο στην αρχή, αλλά δεν μπορείς να με αποκαλείς γυναίκα», είπε ο Γκριν για να προσθέσει: «Έχω τέσσερα παιδιά και ένα στο δρόμο. Ωστόσο, ησύχασε, οπότε δεν πειράζει».



Κλείσιμο
Αν και ο σταρ των Γουόριορς αρνήθηκε να διευκρινίσει ποιο όνομα χρησιμοποιούσε ο οπαδός, το Associated Press ανέφερε ότι ο οπαδός, ο οποίος αυτοπροσδιορίστηκε στο AP ως Σαμ Γκριν, τον αποκαλούσε «Angel Reese». Πρόκειται για μια από τις κορυφαίες παίκτριες της γυναικείας Λίγκας με ρεκόρ σε ριμπάουντ για τους Chicago Sky, ενώ παίζει σε επίπεδο All-Star. Ο οπαδός είπε στο AP ότι έκανε την λεκτική του επίθεση επειδή ο Γκριν είχε αρκετά ριμπάουντ, αλλά δεν είχε επιχειρήσει πολλά σουτ ακόμα στο παιχνίδι, και ότι ο παίκτης των Warriors απείλησε να τον χτυπήσει στο πρόσωπο αν οι χλευασμοί συνεχίζονταν.

«Ήταν λίγο εκνευριστικό», είπε ο Σαμ Γκριν, ο οποίος επέμεινε ότι δεν χρησιμοποίησε βρισιές προς τον τετράκις πρωταθλητή NBA. 


Ο προπονητής των Warriors, Steve Kerr, είπε ότι δεν ήξερε ακριβώς τι συνέβη κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αλλά δεν τον ενόχλησε το γεγονός ότι ο Γκριν μιλούσε με τον οπαδό. «Εφ' όσον δεν κλιμακώνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα να πάει και να συζητήσει», είπε. «Δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό. Θα ήταν καλύτερα αν η ασφάλεια είχε φτάσει λίγο νωρίτερα, αλλά είναι δύσκολο να το σχολιάσω γιατί δεν ξέρω τι ειπώθηκε».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Green έχει μια σύγκρουση με έναν οπαδό. Το 2022, ο βετεράνος των Warriors τιμωρήθηκε με πρόστιμο 25.000 δολαρίων για αυτό που η NBA χαρακτήρισε «χρήση χυδαίας γλώσσας προς έναν οπαδό».


