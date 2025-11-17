Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
NBA: Ο Ντρέιμοντ Γκριν πήγε να πιαστεί στα χέρια με οπαδό των Πέλικανς που «τον έλεγε γυναίκα» - Δείτε βίντεο
Με απείλησε ότι θα με γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο, είπε ο οπαδός
Ο Γκριν έκανε φάουλ που έστειλε τον Χερμπ Τζόουνς στις βολές, όταν απέμεναν λίγο περισσότερο από δύο λεπτά για το τέλος της δεύτερης περιόδου. Καθώς οι ομάδες παρατάχθηκαν για τις ελεύθερες βολές, ο άσος των Γουόριορς πλησίασε έναν οπαδό που καθόταν στην πρώτη σειρά κατά μήκος της baseline. Ο οπαδός, που φαινόταν να έχει περίπου το ίδιο ύψος με τον Γκριν, αντάλλαξε λόγια με τον έμπειρο φόργουορντ και φρόντισε να κρατήσει τα χέρια του ψηλά.
Οι διαιτητές μίλησαν στον Γκριν για το περιστατικό και η ασφάλεια έδωσε στον οπαδό μια κάρτα συμπεριφοράς, αλλά δεν τον συνόδευσε έξω.
Μετά τον αγώνα, μιλώντας στα media από τα αποδυτήρια του Smoothie King Arena, ο Ντρέιμοντ Γκριν εξήγησε ότι ο εν λόγω οπαδός τον αποκαλούσε επανειλημμένα «γυναίκα». «Ήταν ένα καλό αστείο στην αρχή, αλλά δεν μπορείς να με αποκαλείς γυναίκα», είπε ο Γκριν για να προσθέσει: «Έχω τέσσερα παιδιά και ένα στο δρόμο. Ωστόσο, ησύχασε, οπότε δεν πειράζει».
Draymond Green details the interaction he had with a fan in the first half. Said the fan referred to him by a woman’s name.— Sam Gordon (@BySamGordon) November 17, 2025
“It was a good joke at first, but you can’t keep calling me a woman. I’ve got four kids and one on the way. … He got quiet though, so it was fine.”
More: pic.twitter.com/KQtyi0nxQo
Αν και ο σταρ των Γουόριορς αρνήθηκε να διευκρινίσει ποιο όνομα χρησιμοποιούσε ο οπαδός, το Associated Press ανέφερε ότι ο οπαδός, ο οποίος αυτοπροσδιορίστηκε στο AP ως Σαμ Γκριν, τον αποκαλούσε «Angel Reese». Πρόκειται για μια από τις κορυφαίες παίκτριες της γυναικείας Λίγκας με ρεκόρ σε ριμπάουντ για τους Chicago Sky, ενώ παίζει σε επίπεδο All-Star. Ο οπαδός είπε στο AP ότι έκανε την λεκτική του επίθεση επειδή ο Γκριν είχε αρκετά ριμπάουντ, αλλά δεν είχε επιχειρήσει πολλά σουτ ακόμα στο παιχνίδι, και ότι ο παίκτης των Warriors απείλησε να τον χτυπήσει στο πρόσωπο αν οι χλευασμοί συνεχίζονταν.
«Ήταν λίγο εκνευριστικό», είπε ο Σαμ Γκριν, ο οποίος επέμεινε ότι δεν χρησιμοποίησε βρισιές προς τον τετράκις πρωταθλητή NBA.
New Orleans Pelicans fan Sam Green said he trolled Draymond Green with chants of "Angel Reese," because, while the Warriors star had several rebounds, he hadn't attempted any shots— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) November 17, 2025
Sam Green said Draymond would punch him out if he continued the "Angel Reese" taunts
(Via ESPN) https://t.co/u4spwYrWDe pic.twitter.com/jhRO1FBeWy
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Green έχει μια σύγκρουση με έναν οπαδό. Το 2022, ο βετεράνος των Warriors τιμωρήθηκε με πρόστιμο 25.000 δολαρίων για αυτό που η NBA χαρακτήρισε «χρήση χυδαίας γλώσσας προς έναν οπαδό».
