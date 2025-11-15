Ελλάδα - Σκωτία: Σκόραρε με.... βολίδα από τα 30 μέτρα ο Τζόλης - Δείτε το γκολ
SPORTS
Χρήστος Τζόλης Εθνική ποδοσφαίρου

Ελλάδα - Σκωτία: Σκόραρε με.... βολίδα από τα 30 μέτρα ο Τζόλης - Δείτε το γκολ

Σκόραρε στο 63' στο Καραϊσκάκη ο Χρήστος Τζόλης

Ελλάδα - Σκωτία: Σκόραρε με.... βολίδα από τα 30 μέτρα ο Τζόλης - Δείτε το γκολ
Γκολ ζωγραφιά από τον Χρήστο Τζόλη στο Ελλάδα - Σκωτία. 

Ο άσος της Μπριζ έπιασε ένα τρομερό δεξί σουτ από τα 30 μέτρα κι έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι για το 3-0.

Μας έχει συνηθίσει σε σπουδαία γκολ ο Έλληνας διεθνής. 




