Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ελλάδα - Σκωτία: Σκόραρε με.... βολίδα από τα 30 μέτρα ο Τζόλης - Δείτε το γκολ
Ελλάδα - Σκωτία: Σκόραρε με.... βολίδα από τα 30 μέτρα ο Τζόλης - Δείτε το γκολ
Σκόραρε στο 63' στο Καραϊσκάκη ο Χρήστος Τζόλης
Γκολ ζωγραφιά από τον Χρήστο Τζόλη στο Ελλάδα - Σκωτία.
Ο άσος της Μπριζ έπιασε ένα τρομερό δεξί σουτ από τα 30 μέτρα κι έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι για το 3-0.
Μας έχει συνηθίσει σε σπουδαία γκολ ο Έλληνας διεθνής.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Ο άσος της Μπριζ έπιασε ένα τρομερό δεξί σουτ από τα 30 μέτρα κι έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι για το 3-0.
Μας έχει συνηθίσει σε σπουδαία γκολ ο Έλληνας διεθνής.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα