Η ΑΕΚ ξέσπασε στο φινάλε και επικράτησε 103-82 στο Μαρούσι - Βίντεο
Μετά από ένα φοβερό ματς στο κλειστό του Αγίου Θωμά, η εντυπωσιακή ΑΕΚ πάτησε γκάζι στα τελευταία λεπτά και επικράτησε του Αμαρουσίου με 103-82, έχοντας σε τρομερή μέρα τους Σίλβα, Μπάρτλεϊ και Γκρέι
Η διαβασμένη και εντυπωσιακή επιθετικά ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά και τελικά έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό με 103-82, αφού πάτησε γκάζι στα τελευταία λεπτά . Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 5-2, ρίχνοντας στο 2-4 τους ηττημένους στην κατατάξη της GBL.
Για τους νικητές ο Μπάρτλεϊ είχε 28 πόντους με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Σίλβα μέτρησε 25 με 9 ριμπάουντ και ο Γκρέι 25 με 5 ριμπάουντ. Σπουδαία πράγματα από την τριάδα αυτή. Στον αντίποδα ο Σάλας είχε 21 πόντους.
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ματς από τον κόσμο των δύο ομάδων, αφού και φίλαθλοι της Ένωσης βρέθηκαν στο κλειστό του Αγίου Θωμά για να στηρίξουν την ΑΕΚ.
Ο Κινγκ και ο Σίλβα με τον Μπάρτλεϊ ξεκίνησαν εντυπωσιακά το ματς, με την ΑΕΚ να προηγείται με 10-12 στο 4'. Με τέσσερις πόντους του Γκρέι η ΑΕΚ έκανε το 15-20 στο 7" αναγκάζοντας τον Παπαθεοδώρου να καλέσει timeout. Ο Σάλας διαμόρφωσε το 24-28 στο τέλος της πρώτης περιόδου για τους γηπεδούχους.
Ο Γκρέι με γκολ φάουλ έκανε το 28-32 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου για την ομάδα του Σάκοτα. Ο Κουζμίνσκας έδωσε λύσεις στην ΑΕΚ με την είσοδο του στο δεύτερο δεκάλεπτο, κάνοντας το 32-38 στα μέσα του δεκαλέπτου, αλλά ο Ρέινολντς με τρίποντο από τη γωνιά ισοφάρισε σε 40-40, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Σάλας με τρίποντο από γωνία έγραψε το 43-48 στο ημίχρονο.
Ο Ρέινολντς με τρίποντο έκανε το 50-52 για το Μαρούσι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Το γκολ φάουλ και το δίποντο μετά από χαμένη βολή του Γκρέι έκανε το 57-65 για την ΑΕΚ στα μέσα της τρίτης περιόδου. Ο Γουίλιαμς μείωσε σε 65-69 αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Ο Μέικον σκόραρε για το 69-74 στο 29'.
Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο έκανε το 76-80 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Ο Γκρέι σκόραρε για το 78-85 στο 34'. Ο Γκρέι σκόραρε για το 80-89 μετά από ασίστ του Σίλβα. Η ΑΕΚ πάτησε το γκάζι στα τελευταία λεπτά και με τη φοβερή τριάδα Μπάρτλεί, Γκρέι και Σίλβα να είναι ασταμάτητη επικράτησε με 103-82 του Αμαρουσίου.
Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-48, 71-77, 82-103
Ο MVP... ο Μπάρτλεϊ είχε 28 πόντους με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Σίλβα μέτρησε 25 με 9 ριμπάουντ και ο Γκρέι 25 με 5 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Σάλας είχε 21 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετοί.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το γεγονός πως Σίλβα, Μπάρτλεϊ και Γκρέι έβαλαν τους 78 από τους 103 της ΑΕΚ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
