Η ΑΕΚ ξέσπασε στο φινάλε και επικράτησε 103-82 στο Μαρούσι - Βίντεο

Μετά από ένα φοβερό ματς στο κλειστό του Αγίου Θωμά, η εντυπωσιακή ΑΕΚ πάτησε γκάζι στα τελευταία λεπτά και επικράτησε του Αμαρουσίου με 103-82, έχοντας σε τρομερή μέρα τους Σίλβα, Μπάρτλεϊ και Γκρέι