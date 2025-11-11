Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι τιμές του πάρκινγκ πιο ακριβές από τις τιμές εισιτηρίων προηγούμενων Μουντιάλ

Η FIFA βρήκε έναν ακόμη τρόπο να αυξήσει τα έσοδά της από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς διαθέτει μέσω επίσημης ιστοσελίδας θέσεις στάθμευσης κοντά στα γήπεδα έναντι 75 έως 175 δολαρίων ανά ημέρα και ανά αυτοκίνητο