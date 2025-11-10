ΑΕΚ: Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας ο Ζίνι, δεν πάει στην Ανγκόλα

Η ΑΕΚ έλαβε την ανάκληση του Ζίνι από την Εθνική του ομάδα, με τον Ανγκολέζο φορ να μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του για να τεθεί στη συνέχεια ξανά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς