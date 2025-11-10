ΑΕΚ: Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας ο Ζίνι, δεν πάει στην Ανγκόλα
SPORTS
ΑΕΚ Ζίνι

ΑΕΚ: Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας ο Ζίνι, δεν πάει στην Ανγκόλα

Η ΑΕΚ έλαβε την ανάκληση του Ζίνι από την Εθνική του ομάδα, με τον Ανγκολέζο φορ να μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του για να τεθεί στη συνέχεια ξανά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς

ΑΕΚ: Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας ο Ζίνι, δεν πάει στην Ανγκόλα
Την επιστροφή του Ζίνι περιμένει μέσα στο επόμενο διάστημα ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μετά τον βαρύ μυϊκό τραυματισμό που υπέστη, αναμενόταν να επανέλθει μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός της ΑΕΚ είχε κληθεί αρχικά από την Εθνική του ομάδα για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου, ωστόσο οι κιτρινόμαυροι έλαβαν την ανάκλησή του, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα ενταχθεί στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα και θα συνεχίσει τη δουλειά στα Σπάτα για την επάνοδό του.

Ο Ζίνι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του από τη στιγμή που θα μπει σε κανονικό πρόγραμμα. Κάτι που ακόμα δεν έχει συμβεί.

Εκτός από τον Ζίνι, θυμίζουμε πως εκτός αυτό το διάστημα είναι ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος είχε υποβληθεί σε επέμβαση στον μηνίσκο πριν από δέκα μέρες, ενώ νοκ άουτ τέθηκε και ο Ντέρεκ Κουτέσα με μυϊκό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Ζίνι είχε μείνει εκτός με μυϊκό πρόβλημα από το παιχνίδι Κυπέλλου στο Αιγάλεω στα μέσα Σεπτεμβρίου, με την ΑΕΚ πρόσφατα να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA αντικαθιστώντας τον προσωρινά στην ευρωπαϊκή λίστα με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, μέχρι ο Ανγκολέζος φορ να είναι ξανά διαθέσιμος.

Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο

Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του

Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης