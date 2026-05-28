Εκτός συνέχειας από το Roland Garros το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης: Ο Σερούντολο απέκλεισε 3-2 με ανατροπή τον Σίνερ, δείτε βίντεο
Ο Ιταλός προηγήθηκε 2-0 στα σετ και 5-1 στο τρίτο αλλά παρόλα αυτά ο Αργεντινός αντίπαλός του δεν το έβαλε κάτω και γύρισε το ματς σε 3 ώρες και 36 λεπτά - Τη διαφορά έκαναν τα αβίαστα λάθη τα οποία ήταν 64 για τον Σίνερ και 33 για τον αντίπαλό του

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου, Γιανίκ Σίνερ είχε απόλυτο έλεγχο απέναντι στον Φρανσίσκο Σερούντολο, προηγούμενος με 6-3, 6-2 και 5-1 στο τρίτο σετ, δείχνοντας έτοιμος να «σφραγίσει» εύκολα την πρόκριση.

Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά όλα άλλαξαν δραματικά.

Ο Σίνερ άρχισε να δείχνει έντονα σημάδια εξάντλησης και ζαλάδας, δυσκολευόταν να κινηθεί και έμοιαζε να μην μπορεί να σταθεί καλά στα πόδια του.

Η εικόνα του στο κορτ προκάλεσε ανησυχία, ενώ έχασε διαδοχικά games και πόντους χωρίς ουσιαστική αντίδραση.

64 αβίαστα λάθη έκανε ο Ιταλός και μόλις 33 ο Αργεντινός.


Ο Ιταλός πήρε ιατρικό τάιμ άουτ όταν σέρβιρε ξανά για το ματς, προσπαθώντας να ανακτήσει δυνάμεις, όμως η κατάσταση δεν βελτιώθηκε σημαντικά.

Από την άλλη πλευρά, ο Σερούντολο εκμεταλλεύτηκε πλήρως την κατάσταση, πίεσε έξυπνα τον αντίπαλό του και γύρισε το παιχνίδι.

Ο Αργεντινός επικράτησε τελικά με 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του και βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί 30 συνεχόμενων νικών του Σίνερ στο tour.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει εντελώς τις ισορροπίες στο Roland Garros, καθώς τόσο ο Σίνερ όσο και ο Κάρλος Αλκαράθ βρίσκονται πλέον εκτός ταμπλό.

