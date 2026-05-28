Ολυμπιακός: Στην οροφή του ΣΕΦ το λάβαρο της 4ης Euroleague, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός: Στην οροφή του ΣΕΦ το λάβαρο της 4ης Euroleague, βίντεο και φωτογραφίες

Αποθεώθηκαν οι Αγγελόπουλοι που έφεραν το τρόπαιο στο γήπεδο αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Στα  μεγάφωνα έπαιζε το κλασσικό «We are the Champions, το «Νοικιάστηκε»  και το «Εμείς» με τους χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να μην σταματούν να τραγουδούν

Στην οροφή του ΣΕΦ είναι πλέον το λάβαρο της Euroleague 2026. 

Πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ για την ημιτελική φάση της Stoiximan Basket League η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ειδική τελετή στο sold out Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανέβασε στην οροφή του το λάβαρο του 4ου τίτλου της στη Euroleague ο οποίος κατακτήθηκε την περασμένη Κυριακή στο T-Center. 







Εκεί ήταν και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος που μετέφεραν την κούπα στο κέντρο του γηπέδου. 





Το λάβαρο τοποθετήθηκε δίπλα σε εκείνα των ευρωπαϊκών του 1997, του 2012 και του 2013 ενώ στην οροφή δεσπόζουν και οι φανέλες του Βασίλη Σπανούλη (Νο7) και του Γιώργου Πρίντεζη (Νο15) οι οποίες έχουν αποσυρθεί.

Ο κόσμος αποθέωσε για άλλη μια φορά τους πρωταθλητές ενώ για αρκετή ώρα έπαιζε από τα μεγάφωνα το «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου.

Την ώρα που ανέβηκε το λάβαρο έπαιζε το κλασσικό «We are the Champions».

Παράλληλα έπαιξε και το «Εμείς» που τραγούδησαν η Μαντώ και ο Αντώνης Ρέμος και ήταν  το τραγούδι που συνδέθηκε με την κατάκτηση της Euroleague του 1997 στη Ρώμη. 

