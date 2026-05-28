Επιστροφή Σλούκα μετά από 38 ημέρες: Στην 11αδα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ ο αρχηγός
Έτοιμος ο αρχηγός για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο T-Center
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (18:00), στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τους ημιτελικούς της Stoiximan GBL; στο Telekom Center Athens.
Στην 11αδα μετά από 38 ημέρες είναι ο Κώστας Σλούκας ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό στο μηνίσκο.
Οι «πράσινοι» προχώρησαν στην αλλαγή στους ξένους που δικαιούνταν με τον Τσέντι Όσμαν να αντικαθιστά τον Κένεθ Φαρίντ (ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα) στη λίστα των οκτώ ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Παράλληλα, εκτός της εξάδας εν όψει της αναμέτρησης βρέθηκαν οι Μάριους Γκριγκόνις και Τι Τζέι Σορτς με την εξάδα να αποτελείται από τους: Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Χουάντσο.
Επιπρόσθετα, οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού του ποδιού) και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (είχε υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού) αποφασίστηκε να μείνουν εκτός αποστολής, ενώ επιστρέφει στη δράση ο Κώστας Σλούκας μετά τον τραυματισμό του.
Έτσι ο Εργκίν Άταμαν θα έχει στη διάθεσή του 11άδα εν όψει ΠΑΟΚ αποτελούμενη από τους: Όσμαν, Σλούκα, Τολιόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις, Κουζέλογλου, Σαμοντούροβ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
