Ανακοινώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΑΕΚ ύψους 2,75 εκατ. ευρώ
Όπως αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, η ΑΕΚ προχώρησε σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατ. ευρώ μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο
Σε ΑΜΚ προχώρησε η ΑΕΚ καθώς όπως ανακοινώθηκε μέσα από το ΓΕΜΗ προ διαστήματος και συγκεκριμένα στις 13 Μαΐου με αριθμό καταχώρησης 131260660000, η Γενική Συνέλευση της 26ης Φεβρουαρίου του 2026 αποφάσισε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2.749.992 ευρώ.
Η προηγούμενη ΑΜΚ ήταν ύψους 9 εκατ. ευρώ όπως είχε αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας στις 9 Δεκεμβρίου του 2024, ενώ θυμίζουμε ότι όπως είχε αναρτηθεί επίσης στο ΓΕΜΗ, από τις 30 Ιανουαρίου του 2026, σύμφωνα με το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία θα προχωρούσε σε ΑΜΚ ύψους 10 εκατ. ευρώ, άνευ εξασφαλίσεων και μηδενικού επιτοκίου, μέσω έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Η ανάρτηση στο ΓΕΜΗ για την ΑΜΚ της ΑΕΚ:
«Με την από 26/02/2026 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (2.749.992€) και έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων διακοσίων ογδόντα (1.964.280) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€) εκάστης και τιμής έκδοσης ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€).
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται στα 1,555€ ανά μετοχή, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ (4.490.290€) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εφτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (3.207.350) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€), εκ των οποίων οι 320.735 μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου και οι υπόλοιπες 2.886.615 είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου».
Πηγή:www.gazzetta.gr
