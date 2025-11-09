Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και τον έριξε από την κορυφή
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1 τον ΠΑΟΚ και τον έριξε από την κορυφή. Εκεί στο φινάλε της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super league 1 ανέβηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε 3-1 την Κηφισιά.
Διπλό της ΑΕΚ (1-0 τον ΟΦΗ) στην Κρήτη και στο -3 από την κορυφή.
Αποτελέσματα (10η)
Σάββατο (8/11)
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0
Κυριακή (9/11)
Άρης - Αστέρας Τρίπολης 0-0
Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3
Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός 5-2
ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1
Ατρόμητος - Βόλος 0-1
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 25
2. ΠΑΟΚ 23
3. ΑΕΚ 22
4. Λεβαδειακός 18
5. Βόλος 18
6. Παναθηναϊκός 15
7. Άρης 13
8. Κηφισιά 12
9. Παναιτωλικός 11
10. Ατρόμητος 9
11. ΑΕΛ Novibet 7
12.Αστέρας AKTOR 7
13. ΟΦΗ 6
14. Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από 9 αγώνες.
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Διπλό της ΑΕΚ (1-0 τον ΟΦΗ) στην Κρήτη και στο -3 από την κορυφή.
Αποτελέσματα (10η)
Σάββατο (8/11)
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0
Κυριακή (9/11)
Άρης - Αστέρας Τρίπολης 0-0
Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3
Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός 5-2
ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1
Ατρόμητος - Βόλος 0-1
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 25
2. ΠΑΟΚ 23
3. ΑΕΚ 22
4. Λεβαδειακός 18
5. Βόλος 18
6. Παναθηναϊκός 15
7. Άρης 13
8. Κηφισιά 12
9. Παναιτωλικός 11
10. Ατρόμητος 9
11. ΑΕΛ Novibet 7
12.Αστέρας AKTOR 7
13. ΟΦΗ 6
14. Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από 9 αγώνες.
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα