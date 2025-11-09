Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ
SPORTS
Super League 1 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λεβαδειακός

Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και τον έριξε από την κορυφή

Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1 τον ΠΑΟΚ και τον έριξε από την κορυφή. Εκεί στο φινάλε της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super league 1 ανέβηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε 3-1 την Κηφισιά. 

Διπλό της ΑΕΚ (1-0 τον ΟΦΗ) στην Κρήτη και στο -3 από την κορυφή.

Αποτελέσματα (10η)
Σάββατο (8/11)
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0 
Κυριακή (9/11)
Άρης - Αστέρας Τρίπολης 0-0 
Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3 
Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός 5-2
ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1 
Ατρόμητος - Βόλος 0-1 
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες) 
1. Ολυμπιακός 25
2. ΠΑΟΚ 23
3. ΑΕΚ 22
4. Λεβαδειακός 18 
5. Βόλος 18
6. Παναθηναϊκός 15 
7. Άρης 13 
8. Κηφισιά 12
9. Παναιτωλικός 11
10. Ατρόμητος 9
11. ΑΕΛ Novibet 7
12.Αστέρας AKTOR 7
13. ΟΦΗ 6
14. Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από 9 αγώνες. 

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο

Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης

«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης