Τζόκοβιτς για το Ολυμπιακός-Παρτίζαν: «Πάντα υποστηρίζω τις σερβικές ομάδες»

Ο Τζόκοβιτς μετά την πρόκριση στα ημιτελικά της Αθήνας δηλώνει «πάντα υπέρ των σερβικών συλλόγων»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μπορεί να είναι γνωστός φίλαθλος του Ερυθρού Αστέρα, ωστόσο παραδέχτηκε πως την Παρασκευή στην Αθήνα θα υποστηρίξει... την Παρτίζαν!

Ο Σέρβος τενίστας, μετά την πρόκρισή του στα ημιτελικά του ATP τουρνουά της Αθήνας, ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το ποια ομάδα θα υποστηρίξει στο μεγάλο ματς της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παρτίζαν, που θα διεξαχθεί στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας».

Η απάντησή του ήταν άμεση και καθόλου διπλωματική:
«Πάντα υποστηρίζω τις σερβικές ομάδες. Είμαι Ερυθρός Αστέρας, αλλά η Παρτίζαν είναι το νούμερο δύο. Όποιον κι αν αντιμετωπίζει».

Ο Τζόκοβιτς, πάντως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί τελικά στο παιχνίδι, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη του δικού του αγώνα νωρίτερα την ίδια μέρα.

«Δεν ξέρω ακόμα αν θα πάω. Εξαρτάται από το πώς θα αισθάνομαι, αν θα κερδίσω ή θα χάσω, πόσο θα διαρκέσει το ματς και πόσο χρόνο θα χρειαστώ για αποκατάσταση. Αλλά θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί. Όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Παρτιζάν έρχεται — θα είναι ένας μεγάλος αγώνας», τόνισε ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών.

Ο αγώνας της Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό είναι προγραμματισμένος για τις 21:15, λίγες ώρες μετά τον ημιτελικό του Τζόκοβιτς στην OAKA, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει τελικά το «παρών» στο ΣΕΦ.

