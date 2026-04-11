Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
ΑΕΚ: Μυϊκό πρόβλημα ο Μάνταλος, δύσκολα θα προλάβει τη ρεβάνς με την Ράγιο Βαγιεκάνο και το ματς με τον ΠΑΟΚ
O Πέτρος Μάνταλος αντικαταστάθηκε νωρίς στον αγώνα της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο με την Ισπανία και τώρα κινδυνεύει να χάσει τα δύο σπουδαία ματς που ακολουθούν
Ο Πέτρος Μάνταλος αντικαταστάθηκε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Ισπανία, με τον αρχηγό της ΑΕΚ να αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα.
Μάλιστα ο Ραζβάν Μαρίν που τον αντικατέστησε δεν είχε ξεκινήσει το ματς καθώς όπως τόνισε ο Μάρκο Νίκολιοτς μετά το παιχνίδι είχε ένα χτύπημα από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και χρειάστηκε φαρμακευτική αγωγή για να αγωνιστεί.
Όσον αφορά την κατάσταση του Μάνταλου, ο αρχηγός της Ένωσης έχει ένα μυϊκό πρόβλημα και φαίνεται πως δεν είναι εύκολο να προλάβει τη ρεβάνς με τη Ράγιο την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά ούτε και το ματς με τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των play offs.
Πιθανότατα ο Μάνταλος θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που αντιμετωπίζει κάτι που σημαίνει ότι ο Μάρκο Νίκολιτς όλα δείχνουν ότι δεν θα τον υπολογίζει για αυτά τα δύο παιχνίδια.
Πηγή: www.gazzetta.gr
