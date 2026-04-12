NBA: Τα σενάρια της τελευταίας ημέρας σε Ανατολή και Δύση

Τα παιχνίδια της τελευταίας ημέρας στο NBA

Σέλτικς - Μάτζικ

Καβαλίερς - Γουίζαρντς

Πέισερς - Πίστονς

Χιτ - Χοκς

Νικς - Χόρνετς

Σίξερς - Μπακς

Ράπτορς - Νετς

Μάβερικς - Μπουλς

Ρόκετς - Γκρίζλις

Τίμπεργουλβς - Πέλικανς

Θάντερ - Σανς

Σπερς - Νάγκετς

Λέικερς - Τζαζ

Κλίπερς - Γουόριορς

Τρέιλ Μπλέιζερς - Κινγκς

Ανατολική Περιφέρεια

Ντιτρόιτ 59-22 Βοστόνη 55-26 Νέα Υόρκη 53-28 Κλίβελαντ 51-30

Ατλάντα Χοκς (46-35)

Ποιος σας είπε ότι γίνονται σενάρια μόνο στην Euroleague; Σενάρια υπάρχουν και στο NBA και μάλιστα παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει της τελευταίας ημέρας της regular season και των αγώνων που θα διεξαχθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/4).Αν και έχει ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο στις δύο Περιφέρειες, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες, οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν μετά και τη λήξη των 15 τελευταίων αγώνων της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ. Τουλάχιστον των περισσοτέρων γιατί υπάρχουν και αρκετά αδιάφορα παιχνίδια.Ποιες είναι λοιπόν οι εκκρεμότητες; Η μία ομάδα που εκκρεμεί για την 6η προνομιούχο θέση στην Ανατολή και η οποία οδηγεί στα απευθείας Playoffs της σεζόν, όπως επίσης και η τελική κατάταξη αναφορικά με τις θέσεις που θα καταλάβουν στο Play-In Tournament.Αντίθετα, στη Δύση έχει ολοκληρωθεί η εικόνα των Playoffs και του Play-In ωστόσο εκκρεμούν ακόμα δύο θέσεις. Το 3-4 μεταξύ Νάγκετς και Λέικερς όπως επίσης και το 8-9 μεταξύ Τρέιλ Μπλέιζερς και Κλίπερς.Ας δούμε λοιπόν τα σενάρια της τελευταίας ημέρας και τι έχουμε να περιμένουμε.Οι τέσσερις πρώτες ομάδες έχουν εξασφαλίσει τις θέσεις τους πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου.Οι υπόλοιπες ομάδες της Ανατολής δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμα τη τελική τους κατάταξη. Τι γίνεται: