Σύρος: Σε σοβαρή κατάσταση 13χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς κατά τη διάρκεια οικογενειακής βόλτας
ΕΛΛΑΔΑ
53 ΣΧΟΛΙΑ
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονο παιδί στη Σύρο, μετά από δάγκωμα οχιάς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/4), κατά τη διάρκεια οικογενειακής βόλτας.

Το περιστατικό συνέβη όταν το παιδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, επιχείρησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος. Τότε η οχιά αντέδρασε και το δάγκωσε.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο , όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του δηλητηριώδους δαγκώματος.


Το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης