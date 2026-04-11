Βλάχος για τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Ουγγαρίας: Πήραμε διαφορά και δεν τους αφήσαμε να επιστρέψουν, βίντεο
SPORTS
Εθνική πόλο ανδρών Θοδωρής Βλάχος Εθνική Ουγγαρίας World Cup πόλο

Βλάχος για τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Ουγγαρίας: Πήραμε διαφορά και δεν τους αφήσαμε να επιστρέψουν, βίντεο

Η Ελλάδα κέρδισε 16-10 την Ουγγαρία στην Αλεξανδρούπολη και ο Θοδωρής Βλάχος εξήγησε το πλάνο της νίκης

Βλάχος για τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Ουγγαρίας: Πήραμε διαφορά και δεν τους αφήσαμε να επιστρέψουν, βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ελλάδα επικράτησε 16-10 της Ουγγαρίας στον προκριματικό όμιλο του World Cup της Αλεξανδρούπολης βγάζοντας σπουδαίες άμυνες.

Μετά το τέλος του αγώνα ο ομοσπονδιακός προπονητής Θόδωρος Βλάχος εξήγησε στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας πως η ομάδα του έφτασε στη νίκη.

«Κρατήσαμε τους αντιπάλους μας στα τέσσερα γκολ για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίξαμε καλή άμυνα και βρήκαμε λύσεις στην επίθεση.Μπήκαμε με αποφασιστικότητα στον αγώνα, πήραμε διαφορά στο σκορ από την αρχή και δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλό μας να επιστρέψει».
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης