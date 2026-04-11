Σούπερ τελικός Σίνερ - Αλκαράθ στο Μόντε Κάρλο με έπαθλο τον τίτλο και το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, βίντεο

Σούπερ τελικός ανάμεσα σε Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ στο Monte Carlo Masters.

Την Κυριακή του Πάσχα ο Ιταλός και ο Ισπανός θα παίξουν στον τελικό του χωμάτινου Masters για τον τίτλο αλλά και για το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι στο Νο1 και με νίκη θα παραμείνει εκεί ενώ ο Γιανίκ Σίνερ είναι στο Νο2 και θέλει τον τίτλο για να ανέβει στην κορυφή.

Zverev vs Sinner & Alcaraz vs Vacherot in Semi-Finals 🤩 | Monte-Carlo 2026 Semi-Final Highlights


Ο Ισπανός απέκλεισε τον Μονεγάσκο Βαλεντέν Βασερό (Νο23) με 6-4, 6-4 σε 1 ώρα και 24 λεπτά ενώ νωρίτερα ο Ιταλός νίκησε 6-1,6-4 τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έχει πλέον 17 σερί νίκες στο χώμα ενώ ο Γιανίκ Σίνερ διεκδικεί τον πρώτο του τίτλο Masters σ' αυτή την επιφάνεια.

Αυτός θα είναι ο 17ος αγώνας του Αλκαράθ με τον Σίνερ. Ο Ισπανός έχει 10 νίκες και ο Ιταλός έχει 6. Στα τελευταία 9 παιχνίδια ο Αλκαράθ μετράει 7 νίκες ενώ στο χώμα έχει 3-1 νίκες.
