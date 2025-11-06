Σπουδαία κίνηση για τον Άρη: Συμφώνησε και έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Αμίν Νουά

Ο Αμίν Νουά θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη καθώς είναι δεδομένη η προφορική συμφωνία του με τους «κίτρινους» με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν και μάλιστα αύριο (7/11) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τους «κίτρινους» βάσει του βιογραφικού του 28χρονου Γάλλου φόργουορντ αλλά και των στοιχείων που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Η προφορική συμφωνία είναι δεδομένη και μάλιστα η ΚΑΕ Άρης προχώρησε στην επιβεβαίωσή της τονίζοντας ότι ο Αμίν Νουά θα φτάσει αύριο (7/11) στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ενταχθεί στην ομάδα με την προοπτική να κάνει ντεμπούτο στον εντός έδρας αγώνα με την Μπαχτσέσεχιρ στο πλαίσιο του Eurocup.

Η προσθήκη παίκτη επιπέδου Euroleague κρίθηκε αναγκαία για τον Άρη και προς αυτήν την κατεύθυνση προχώρησαν στην απόφαση αύξησης του οικονομικού προϋπολογισμού με σκοπό την προσέγγιση του Αμίν Νουά. Ο Γάλλος φόργουορντ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Βιλερμπάν, γεννήθηκε εξάλλου στη Λιόν για να ακολουθήσει η αναρρίχησή του στην πρώτη ομάδα με την οποία μάλιστα αντιμετώπισε και ον Άρη. Στη γαλλική ομάδα ήταν έως και τη σεζόν 2022-23. Ακολούθησε η συνεργασία με τη Φενέρμπαχτσε σε μια χρονιά (2023-24) η οποία μοιράστηκε και στις Ντερτόνα (Ιταλία) και Χαποέλ Χολόν (Ισραήλ). Πέρυσι αγωνίστηκε στη Γρανάδα έχοντας 16 πόντους και 6.45 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Αυτή τη σεζόν θέλησε να εξαργυρώσει και μετακόμισε στην Ινδονησία για λογαριασμό της Μούντα με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε δέκα αγώνες έχοντας 17.5 πόντους και εννιά ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στον τρόπο ζωής της χώρας κι έτσι έγινε διαθέσιμος στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο Άρης ενημερώθηκε για τα δεδομένα της υπόθεσης του παίκτη, κινήθηκε άμεσα για την απόκτησή του και πλέον τον περιμένει στη Θεσσαλονίκη.



