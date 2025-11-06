Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη και τους αγώνες της Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας
Το Europa League επιστρέφει με την 4η αγωνιστική της League Phase και τον Παναθηναϊκό να τίθεται αντιμέτωπος με τη Μάλμε στη Σουηδία. Οι «πράσινοι» θέλουν το τρίποντο που θα τους βοηθήσει να εδραιωθούν στην 24άδα, με τη σέντρα του ματς να είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 ώρα Ελλάδος, σε απευθείας μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3.
Την ίδια ώρα η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Σάμροκ Ρόβερς στην «OPAP Arena» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του UEFA Conference League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4. Το βράδυ, στις 22:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις για το Europa League, σε μετάδοση από το Cosmote Sport 5.
Στο μπάσκετ, ξεκινά η 9η αγωνιστική της Euroleague με πέντε αναμετρήσεις. Στις 18:00 Ντουμπάι BC εναντίον Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 4) και στις 19:45, Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν (Nova Sports start). Στις 21:05 ακολουθεί το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό και στις 21:30 το Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια. Τέλος, στις 22:00 η Παρί υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου.
- Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Μάλμε - Παναθηναϊκός (19:45, ΑΝΤ1, Cosmote Sport 3)
- ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς (19:45, Cosmote Sport 4)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό (21:05, Nova Sports prime)
- Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια (21:30, Nova Sports 3)
- Παρί - Μπάγερν Μονάχου (22:00, Nova Sports 4)
- ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μποις (22:00, Cosmote Sports 5)
