Ο Χάαλαντ απαντά στις συγκρίσεις με Μέσι και Κριστιάνο: «Κανείς δεν μπορεί να τους πλησιάσει»
Ο Χάαλαντ απαντά στις συγκρίσεις με Μέσι και Κριστιάνο: «Κανείς δεν μπορεί να τους πλησιάσει»
Ο Νορβηγός επιθετικός μίλησε με σεμνότητα πριν τη μάχη με τη Ντόρτμουντ, ενώ νωρίτερα ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε αποθεώσει τον παίκτη του συγκρίνοντάς τον με δύο θρύλους του ποδοσφαίρου
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων ενόψει της αναμέτρησης της τέταρτης αγωνιστικής του Champions League, όπου η Μάντσεστερ Σίτι θα φιλοξενήσει την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Etihad Stadium, αντιμετωπίζοντας την πρώην ομάδα του Νορβηγού.
Η απάντηση του Χάαλαντ στις συγκρίσεις
Ο Καταλανός τεχνικός είχε τοποθετηθεί νωρίτερα, συγκρίνοντας τον Χάαλαντ με τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο λόγω της τεράστιας επιρροής που ασκεί στο παιχνίδι. Ο ίδιος ο Χάαλαντ, ωστόσο, έσπευσε να προσγειώσει την κατάσταση με χαρακτηριστική ταπεινότητα. Δήλωσε κατηγορηματικά ότι κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει τους δύο θρύλους του ποδοσφαίρου, τονίζοντας την απλή του ταυτότητα. «Είμαι Νορβηγός και δεν πρέπει να σκέφτομαι ότι είμαι κάτι ξεχωριστό μόνο και μόνο επειδή σκοράρω γκολ. Είμαι απλώς ο Έρλινγκ και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ,» ανέφερε ο επιθετικός. Επιπλέον, εξέφρασε την υποστήριξή του στον συμπαίκτη του, Ραγιάν Σερί, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικές του ικανότητες στις πάσες, παρομοιάζοντάς τες εν μέρει με αυτές του Κέβιν Ντε Μπρόινε, και υπογράμμισε την ανάγκη να τον βοηθήσουν να εξελιχθεί.
Οι σκέψεις του Γκουαρντιόλα για το πρόγραμμα και την ομάδα
Από την πλευρά του, ο Πεπ Γκουαρντιόλα κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Σχετικά με την προετοιμασία για τον αγώνα, ανακοίνωσε ότι παραχώρησε ρεπό στην ομάδα την Τρίτη, προτιμώντας να προπονηθούν το πρωί της Τετάρτης, καθώς ο πρόσφατος αγώνας με την Μπόρνμουθ ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός.
Σχολιάζοντας το σφιχτό πρόγραμμα των αγώνων, εξέφρασε την αντίθεσή του με το αγγλικό σύστημα σε σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, όπου οι ομάδες προσπαθούν να αγωνίζονται Παρασκευή για να έχουν περισσότερες ημέρες ανάπαυσης. Παρόλα αυτά, διαβεβαίωσε ότι η ομάδα διαχειρίζεται καλά την ένταση.
Όσον αφορά την περσινή σεζόν, απέδωσε τις δυσκολίες στους πολλούς τραυματισμούς που μείωσαν τη διαθεσιμότητα του ρόστερ στο 50% μήνα με το μήνα. Τέλος, επαίνεσε ξανά τον Χάαλαντ για την ταπεινότητά του παρά το παγκόσμιο ταλέντο του, ενώ εξέφρασε τη χαρά του για την επιτυχημένη πορεία του πρώην παίκτη της Σίτι, Γιάν Κούτο, στην Ντόρτμουντ.
