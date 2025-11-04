Ολυμπιακός: Sold out το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν
SPORTS
Ολυμπιακός Αϊντχόφεν Champions League

Ολυμπιακός: Sold out το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν

Άλλο ένα sold out για παιχνίδι στο Καραϊσκάκη ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Sold out το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Sold out για το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ομάδα του Πειραιά υποδέχεται στις 22:00 στο Καραϊσκάκη την πρωταθλήτρια Ολλανδίας για την 4η ημέρα της League Phase του Champions League και θέλει νίκη για να μπει στο παιχνίδι της πρόκρισης. 

Αρκετές ώρες πριν από τον αγώνα οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. 




Ειδήσεις σήμερα:

Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της

Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης