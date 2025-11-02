Βίτορ Περέιρα: Απολύθηκε από τη Γουλβς μετά από 10 παιχνίδια χωρίς νίκη ο Πορτογάλος

Η Γουλβς ηττήθηκε (3-0) από τη Φούλαμ το Σάββατο, επεκτείνοντας το σερί τους χωρίς νίκη σε 10 αγώνες πρωταθλήματος με μόλις δύο βαθμούς από τους πιθανούς 30 και απέλυσε τον προπονητή της, Βίτορ Περέιρα.

Απέχει οκτώ βαθμούς από τη ζώνη ασφαλείας, έχοντας πετύχει τα λιγότερα γκολ, ενώ έχουν επίσης τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος, όπως αναφέρει το BBC.

«Δυστυχώς, το ξεκίνημα αυτής της σεζόν ήταν απογοητευτικό και, παρά την έντονη επιθυμία μας να δώσουμε στον προπονητή χρόνο και αγώνες για να βρει βελτίωση, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή», δήλωσε ο πρόεδρος των Γουλβς, Τζεφ Σι, o οποίος παρά το κακό ξεκίνημα στην τρέχουσα σεζόν, είχε υποστηρίξει δημόσια τον Περέιρα νωρίτερα αυτή τη σεζόν, ανταμείβοντάς τον με ένα νέο συμβόλαιο μετά την ανατροπή της περασμένης σεζόν.

Η αποχώρηση του Πορτογάλου πρώην προπονητή -και- του Ολυμπιακού (2015) τερματίζει μια 11μηνη θητεία ως προπονητής, αφού εντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, αντικαθιστώντας τον Γκάρι Ο'Νιλ, με τη Γουλβς να βρίσκεται στην 19η θέση.

Ο Πορτογάλος προπονητής την οδήγησε σε ένα σερί έξι συνεχόμενων νικών τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, τερματίζοντας 17 βαθμούς μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού.



