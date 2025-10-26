Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Βίτορ Περέιρα: Τσακώθηκε με οπαδούς της Γουλβς που ζήτησαν την απόλυσή του - Βίντεο
Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της Γουλβς έχουν εξαντλήσει την υπομονή των φιλάθλων που ζητάνε πλέον την απομάκρυνση του Βίτορ Περέιρα από τον πάγκο της ομάδας
Για να βρει κανείς τη Γουλβς στη φετινή βαθμολογία της Premier League, πρέπει να κατέβει όσο πιο χαμηλά γίνεται, μιας και οι Λύκοι είναι στον... πάτο.
Δυσαρεστημένοι, αλλά και θυμωμένοι με την εικόνα της ομάδας τους οι οπαδοί των Λύκων, δεν δίστασαν να στραφούν κατά του Περέιρα μετά τη λήξη του αγώνα.
Το χιλιοακουσμένο και... αγαπημένο στις αγγλικές κερκίδες «Θα απολυθείς το πρωί», ακούστηκε από το πέταλο του «Μολινό» και έκανε... έξαλλο τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού!
Ο Πορτογάλος τεχνικός κατευθύνθηκε μάλιστα προς το μέρος των απογοητευμένων φιλάθλων φωνάζοντας αγριεμένος, προτού ο Λάρσεν και μέλη του staff ον συγκρατήσουν και τελικά τον απομακρύνουν από το σημείο.
Ο Περέιρα προσλήφθηκε από τη Γουλβς τον Δεκέμβριο του 2024 με απολογισμό μέχρι στιγμής 14 νίκες, 17 ήττες και 5 ισοπαλίες σε 36 παιχνίδια.
Vitor Pereira was dragged away in anger from the Wolves fans at full time as he went over to speak to them.— george (@StokeyyG2) October 26, 2025
Wolves are yet to win a Premier League game this season. pic.twitter.com/7zF02U60Ob
Wolves fans chant ‘you’re getting sacked in the morning’ at Vitor Pereira as he & the team stand in front of the South Bank. #wwfc are completely bereft of confidence and ideas. Defensively shocking. It’s hard to see a way back for VP. The team look down and out too. pic.twitter.com/1w881TxKaq— Steve Hermon (@SteveHermon) October 26, 2025
Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Πορτογάλος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο έως το 2028.
