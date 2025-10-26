Βίτορ Περέιρα: Τσακώθηκε με οπαδούς της Γουλβς που ζήτησαν την απόλυσή του - Βίντεο
Βίτορ Περέιρα: Τσακώθηκε με οπαδούς της Γουλβς που ζήτησαν την απόλυσή του - Βίντεο

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της Γουλβς έχουν εξαντλήσει την υπομονή των φιλάθλων που ζητάνε πλέον την απομάκρυνση του Βίτορ Περέιρα από τον πάγκο της ομάδας

Για να βρει κανείς τη Γουλβς στη φετινή βαθμολογία της Premier League, πρέπει να κατέβει όσο πιο χαμηλά γίνεται, μιας και οι Λύκοι είναι στον... πάτο.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά μετά από εννέα αγωνιστικές δεν έχουν μαζέψει ούτε έναν βαθμό.

Για την ακρίβεια, το σύνολο του Βίτορ Περέιρα μετά από ένα εφιαλτικό ξεκίνημα με 0/5 για το πρωτάθλημα, έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς.

Πιο πρόσφατη ήττα της, αυτή κόντρα στην Μπέρνλι μέσα στο «Μολινό» (2-3), με τους Clarets να μπήγουν το μαχαίρι στη... σωρό της Γουλβς στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.


Δυσαρεστημένοι, αλλά και θυμωμένοι με την εικόνα της ομάδας τους οι οπαδοί των Λύκων, δεν δίστασαν να στραφούν κατά του Περέιρα μετά τη λήξη του αγώνα.

Το χιλιοακουσμένο και... αγαπημένο στις αγγλικές κερκίδες «Θα απολυθείς το πρωί», ακούστηκε από το πέταλο του «Μολινό» και έκανε... έξαλλο τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού!

Ο Πορτογάλος τεχνικός κατευθύνθηκε μάλιστα προς το μέρος των απογοητευμένων φιλάθλων φωνάζοντας αγριεμένος, προτού ο Λάρσεν και μέλη του staff ον συγκρατήσουν και τελικά τον απομακρύνουν από το σημείο.


Ο Περέιρα προσλήφθηκε από τη Γουλβς τον Δεκέμβριο του 2024 με απολογισμό μέχρι στιγμής 14 νίκες, 17 ήττες και 5 ισοπαλίες σε 36 παιχνίδια.

Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Πορτογάλος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο έως το 2028.

