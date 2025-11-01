La Liga: Ανέβηκε στην 6η θέση η εξαιρετική Χετάφε, 2-1 τη Τζιρόνα - Δείτε τα γκολ
SPORTS
La Liga Χετάφε Τζιρόνα

La Liga: Ανέβηκε στην 6η θέση η εξαιρετική Χετάφε, 2-1 τη Τζιρόνα - Δείτε τα γκολ

Η Χετάφε με δυο γκολ στο τελευταίο εικοσάλεπτο κατάφερε να λυγίσει την ουραγό Τζιρόνα στη Μαδρίτη

La Liga: Ανέβηκε στην 6η θέση η εξαιρετική Χετάφε, 2-1 τη Τζιρόνα - Δείτε τα γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η εξαιρετική φέτος Χετάφε συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην εφετινή LaLiga. Αυτή τη φορά νίκησε δύσκολα την ουραγό Τζιρόνα  με 2-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής, έφτασε στο δεύτερο σερί «τρίποντό» της κι ανέβηκε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ούσα εντός των ευρωπαϊκών «εισιτηρίων».

Το πρώτο τέρμα που άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη για τους Μαδριλένους σημείωσε στο 72ο ο 21χρονος Μάριο Μαρτίν, έπειτα από ασίστ του Μίγια, ενώ στο 86' ο Μαγιοράλ «σφράγισε» τους τρεις βαθμούς της νίκης για τη Χετάφε. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Στουάνι με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

GETAFE CF 2 - 1 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 11ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:

Χετάφε-Τζιρόνα 2-1 (72' Μαρτίν, 86' Μαγιοράλ - 90'+4' πέν. Στουάνι)
Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγεκάνο 01/11
Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη 01/11
Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 01/11
Κλείσιμο
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 01/11
Λεβάντε-Θέλτα 02/11
Αλαβές-Εσπανιόλ 02/11
Μπαρτσελόνα-Ελτσε 02/11
Μπέτις-Μαγιόρκα 02/11
Οβιέδο-Οσασούνα 03/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 27
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 20
Ατλέτικο Μαδρίτης 19
Εσπανιόλ 18
Χετάφε 17 -11αγ.
Μπέτις 16
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Σεβίλλη 13
Αλαβές 12
Θέλτα 10
Οσασούνα 10
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Ρεάλ Σοσιεδάδ 9
Βαλένθια 9
Οβιέδο 7
Τζιρόνα 7 -11αγ.



