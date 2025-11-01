Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
La Liga: Ανέβηκε στην 6η θέση η εξαιρετική Χετάφε, 2-1 τη Τζιρόνα - Δείτε τα γκολ
Η Χετάφε με δυο γκολ στο τελευταίο εικοσάλεπτο κατάφερε να λυγίσει την ουραγό Τζιρόνα στη Μαδρίτη
Η εξαιρετική φέτος Χετάφε συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην εφετινή LaLiga. Αυτή τη φορά νίκησε δύσκολα την ουραγό Τζιρόνα με 2-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής, έφτασε στο δεύτερο σερί «τρίποντό» της κι ανέβηκε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ούσα εντός των ευρωπαϊκών «εισιτηρίων».
Το πρώτο τέρμα που άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη για τους Μαδριλένους σημείωσε στο 72ο ο 21χρονος Μάριο Μαρτίν, έπειτα από ασίστ του Μίγια, ενώ στο 86' ο Μαγιοράλ «σφράγισε» τους τρεις βαθμούς της νίκης για τη Χετάφε. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Στουάνι με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 11ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:
Χετάφε-Τζιρόνα 2-1 (72' Μαρτίν, 86' Μαγιοράλ - 90'+4' πέν. Στουάνι)
Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγεκάνο 01/11
Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη 01/11
Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 01/11
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 01/11
Λεβάντε-Θέλτα 02/11
Αλαβές-Εσπανιόλ 02/11
Μπαρτσελόνα-Ελτσε 02/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 27
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 20
Ατλέτικο Μαδρίτης 19
Εσπανιόλ 18
Χετάφε 17 -11αγ.
Μπέτις 16
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Σεβίλλη 13
Αλαβές 12
Θέλτα 10
Οσασούνα 10
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Ρεάλ Σοσιεδάδ 9
Βαλένθια 9
Οβιέδο 7
Τζιρόνα 7 -11αγ.
