Νέα πρωτιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Έχει τις περισσότερες απολύσεις προπονητών έως τώρα στη σεζόν σ' όλη την Ευρώπη
Η χώρα μας έχει την πρωτοκαθεδρία στους προπονητές που απολύθηκαν (25) και δεν πρόλαβαν την... παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου - Στη δεύτερη θέση οι γείτονες Τούρκοι με 22

Η... παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου είναι παρελθόν και το «Transfermarkt.gr» συγκέντρωσε τις αλλαγές προπονητών που έχουν καταγραφεί έως τώρα στις δυο πρώτες κατηγορίες, με την Ελλάδα να «κατακτά» ακόμα μία αρνητική πρωτιά, «ανταγωνιζόμενη» την Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, στη Super League 1 έχουν προχωρήσει σε πρόσληψη νέου τεχνικού Παναθηναϊκός, Άρης, Παναιτωλικός, ΟΦΗ, ΑΕΛ Novibet και Αστέρας Τρίπολης, ενώ στη Super League 2 οι Ηρακλής, ΠΑΟΚ Β, Καμπανιακός, Καβάλα, Athens Kallithea, Χανιά και Αιγάλεω, με... πρωταθλήτρια την Ηλιούπολη που έχει προχωρήσει, ήδη, σε 5 αντικαταστάσεις.

Ο Παναθηναϊκός απομάκρυνε τον Ρουί Βιτόρια από την τεχνική ηγεσία για να τον διαδεχθεί ως υπηρεσιακός ο Χρήστος Κόντης, πρίν οι πράσινοι κλείσουν το deal με τον Ράφα Μπενίτεθ. 

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης πλήρωσε το τίμημα του ευρωπαϊκού αποκλεισμού και της κακής αρχής του Άρη, με τη θέση του να παίρνει ο Μανόλο Χιμένεθ. 

Η ΑΕΛ έλυσε τη συνεργασία της με τον Γιώργο Πετράκη του οποίου τη θέση πήρε ο Στέλιος Μαλεζάς, ενώ Αστέρας και ΟΦΗ ήταν οι δύο ομάδες που ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. 

Από τη μία οι Κρητικοί, αντικατέστησαν τον Μίλαν Ράσταβατς με τον Χρήστο Κόντη και οι Αρκάδες τον Σάββα Παντελίδη με τον Κρις Κόουλμαν.

Η δεκάδα με τις αλλαγές προπονητών σε ευρωπαϊκές πρώτες και δεύτερες κατηγορίες:

