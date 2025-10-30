Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε το διπλό «χτύπημα» Τετέη και Παντελίδη
Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με κάθε επισημότητα τις δύο πρώτες του χειμερινές μεταγραφές, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Τεττέη και του Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά επενδύοντας ένα ποσό μεγαλύτερο από 3 εκατ. ευρώ και αφήνοντας παράλληλα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 30% για τον κάθε ποδοσφαιριστή.
Οι «πράσινοι» κινήθηκαν κάτω από τα... ραντάρ στις περιπτώσεις αυτές και κατάφεραν να νικήσουν τον ανταγωνισμό που υπήρχε από τις άλλες μεγάλες ομάδες, κάνοντας δικούς τους δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών που έχουν κάνει step up την σεζόν αυτή.
Οι δύο πρώην παίκτες της Κηφισιάς αναμένεται να υπογράψουν συμβόλαιο μέχρι το 2029 με υπερδιπλάσιες απολαβές.
Ο 24χρονος Τεττέη έχει συμφωνήσει για «κλιμακωτό» συμβόλαιο με μέσο όρο αποδοχών ύψους 700.000 ευρώ. Στην Κηφισιά η αμοιβή του έφτανε τις 100.000 ευρώ ετησίως, συνεπώς μιλάμε για επταπλασιασμό των αποδοχών του, εκτός από τα bonuses στόχων που έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία και για τον Τεττέη και για την Κηφισιά.
«Κλιμακωτό» με αύξηση αποδοχών ανά σεζόν είναι το συμβόλαιο και του 23χρονου Παντελίδη, για τον οποίο η συμφωνία προβλέπει ετήσια αμοιβή ύψους 200.000 ευρώ κατά μέσο όρο.
Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά.
Ο Τεττέη γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 2001 στην Αθήνα και εφέτος με τη φανέλα της Κηφισιάς μετράει 6 γκολ σε 11 συμμετοχές. Συνολικά με την Κηφισιά, της οποίας είναι εκ των αρχηγών, έχει αγωνιστεί σε 139 παιχνίδια, σκοράροντας 47 φορές. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΟ Ρουφ και στα 19 του μετακινήθηκε στην Κηφισιά. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για έξι μήνες δανεικός στον Παναιτωλικό.
Ο γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 2002, Παύλος Παντελίδης έχει ήδη τέσσερα γκολ σε 8 συμμετοχές εφέτος με την Κηφισιά. Ο Έλληνας εξτρέμ πέρασε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού και στα 18 του πήγε στη Θύελλα Ραφήνας, ομάδα τρίτης κατηγορίας τότε. Η Κηφισιά τον απέκτησε το 2023 και άμεσα τον παραχώρησε δανεικό στην Ηλιούπολη. Το 2024 επέστρεψε στην Κηφισιά για να μείνει, όντας μάλιστα σκόρερ του «χρυσού» γκολ κόντρα στην Καλαμάτα που χάρισε στην ομάδα του την άνοδο στη Super League».
