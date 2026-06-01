ΑΕΚ: Έκλεισε τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ
 H AEK  αγοράζει τον Ζουμπκόφ από την Τράμπζονσπορ και του προσφέρει τετραετές συμβόλαιο

Την πρώτη της μεταγραφή για το καλοκαίρι είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η ΑΕΚ καθώς όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με την Τράμπζονσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα ο Ρομάνο, ο Ζουμπκόφ αναμένεται να περάσει αύριο τις ιατρικές εξετάσεις, κάτι που σημαίνει ότι επίκειται να έρθει στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας  4 ετών έως το 2030.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, πρόκειται για κανονική μεταγραφή, με την Ένωση να αγοράζει τον Ζουμπκόφ από την Τράμπζονσπορ.

Ο Ζουμπκόφ ανήκει στην Τράμπζονσπορ από τον Φεβρουάριο του 2025 όταν και είχε πάρει μεταγραφή από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έναντι 6 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του είχε ισχύ στην τουρκική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Ουκρανός εξτρέμ με αριστερό πόδι που παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και στα πλάγια προέρχεται από μια σούπερ παραγωγική σεζόν με 37 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και 12 ασίστ

Πηγή: www.gazzetta.gr

