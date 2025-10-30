Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Serie A: Αντέδρασε με τριάρα η Ίντερ, βρήκε δίχτυα ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο - Δείτε γκολ
Serie A: Αντέδρασε με τριάρα η Ίντερ, βρήκε δίχτυα ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο - Δείτε γκολ
Οι νερατζούρι επικράτησαν με 3-0 της Φιορεντίνα - Σπουδαίο διπλό για την Κρεμονέζε - Στην κορυφή η Ρόμα μετά το 2-1 κόντρα στην Πάρμα
Η Ίντερ συνήλθε άμεσα μετά την ήττα από τη Νάπολι και με το ευρύ 3-0 επί της Φιορεντίνα πλησίασε στο -3 από την κορυφή της Serie A. Η νίκη των «νερατζούρι» ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο σε διάστημα 22 λεπτών, όταν σκόραρε δύο φορές ο Τσαλχάνογλου και μία ο Σούσιτς.
Σπουδαίο «διπλό» στη Γένοβα σημείωσε η Κρεμονέζε με σκόρερ τον Μπονατσόλι (2-0), ενώ στο 0-0 έμειναν, Μπολόνια και Τορίνο.
Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη της Κόμο, η Γιουβέντους πήρε το «τρίποντο» πριν αναλάβει τα ηνία της ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, ενώ η Ρόμα εξακολουθεί ν' αρνείται ν' αφήσει την κορυφή, πριν το ντέρμπι με τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο».
Ο Έλληνας σέντερ φορ βρήκε δίχτυα στη νίκη της Κόμο με 3-1 επί της Βερόνα, με το συγκρότημα του Φάμπρεγας να ανεβαίνει στην 4η θέση, ένα βαθμό πάνω από τη «Γιούβε», που κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες (3-1 την Ουντινέζε) πριν πιάσει δουλειά ο Σπαλέτι.
Στο «Ολίμπικο» ο Ερμόσο και ο Ντόβμπικ έστειλαν τη Ρόμα στην κορυφή της Serie A, όπου ισοβαθμεί με τη Νάπολι.
Σπουδαίο «διπλό» στη Γένοβα σημείωσε η Κρεμονέζε με σκόρερ τον Μπονατσόλι (2-0), ενώ στο 0-0 έμειναν, Μπολόνια και Τορίνο.
Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη της Κόμο, η Γιουβέντους πήρε το «τρίποντο» πριν αναλάβει τα ηνία της ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, ενώ η Ρόμα εξακολουθεί ν' αρνείται ν' αφήσει την κορυφή, πριν το ντέρμπι με τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο».
Ο Έλληνας σέντερ φορ βρήκε δίχτυα στη νίκη της Κόμο με 3-1 επί της Βερόνα, με το συγκρότημα του Φάμπρεγας να ανεβαίνει στην 4η θέση, ένα βαθμό πάνω από τη «Γιούβε», που κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες (3-1 την Ουντινέζε) πριν πιάσει δουλειά ο Σπαλέτι.
Στο «Ολίμπικο» ο Ερμόσο και ο Ντόβμπικ έστειλαν τη Ρόμα στην κορυφή της Serie A, όπου ισοβαθμεί με τη Νάπολι.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και βαθμολογία:
Λέτσε-Νάπολι 0-1 (69' Ανγκισά)
Αταλάντα-Μίλαν 1-1 (35' Λούκμαν - 4' Ρίτσι)
Κόμο-Βερόνα 3-1 (9' Δουβίκας, 62' Πος, 90'+2 Βοϊβόντα - 25' Σέρνταρ)
Γιουβέντους-Ουντινέζε 3-1 (5'πέν. Βλάχοβιτς, 67' Γκάτι, 90'+6 πέν. Γιλντίζ - 45'+1 Ζανιόλο)
Ρόμα-Πάρμα 2-1 (63' Ερμόσο, 81' Ντόβμπικ - 86' Σιρτσάτι)
Μπολόνια-Τορίνο 0-0
Τζένοα-Κρεμονέζε 0-2 (3',49' Μπονατσόλι)
Ίντερ-Φιορεντίνα 3-0 (66', 88' πέν. Τσαλχάνογλου, 71' Σούσιτς)
Κάλιαρι-Σασουόλο 30/10
Πίζα-Λάτσιο 30/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Νάπολι 21
Ρόμα 21
Ίντερ 18
Μίλαν 18
Κόμο 16
Μπολόνια 15
Γιουβέντους 15
Κρεμονέζε 14
Αταλάντα 13
Ουντινέζε 12
Τορίνο 12
Λάτσιο 11 -8αγ.
Σασουόλο 10 -8αγ.
Κάλιαρι 9 -8αγ.
Πάρμα 7
Λέτσε 6
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4
Πίζα 4 -8αγ.
Τζένοα 3
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων - Η νέα όψη του υπ. Εθνικής Άμυνας
Αργολίδα: Βαριά ποινή 15 ετών και στον συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά oργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα