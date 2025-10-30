Serie A: Αντέδρασε με τριάρα η Ίντερ, βρήκε δίχτυα ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο - Δείτε γκολ

Κλείσιμο

Ο Έλληνας σέντερ φορ βρήκε δίχτυα στη νίκη της Κόμο με 3-1 επί της Βερόνα, με το συγκρότημα του Φάμπρεγας να ανεβαίνει στην 4η θέση, ένα βαθμό πάνω από τη «Γιούβε», που κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες (3-1 την Ουντινέζε) πριν πιάσει δουλειά ο Σπαλέτι.