Serie A: Αντέδρασε με τριάρα η Ίντερ, βρήκε δίχτυα ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο - Δείτε γκολ

SPORTS
Οι νερατζούρι επικράτησαν με 3-0 της Φιορεντίνα - Σπουδαίο διπλό για την Κρεμονέζε - Στην κορυφή η Ρόμα μετά το 2-1 κόντρα στην Πάρμα

Η Ίντερ συνήλθε άμεσα μετά την ήττα από τη Νάπολι και με το ευρύ 3-0 επί της Φιορεντίνα πλησίασε στο -3 από την κορυφή της Serie A. Η νίκη των «νερατζούρι» ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο σε διάστημα 22 λεπτών, όταν σκόραρε δύο φορές ο Τσαλχάνογλου και μία ο Σούσιτς.

INTER-FIORENTINA 3-0 | HIGHLIGHTS | Çalhanoğlu and Sučić seal Inter hat-trick | SERIE A 2025/26


Σπουδαίο «διπλό» στη Γένοβα σημείωσε η Κρεμονέζε με σκόρερ τον Μπονατσόλι (2-0), ενώ στο 0-0 έμειναν, Μπολόνια και Τορίνο.

GENOA-CREMONESE 0-2 | HIGHLIGHTS | Bonazzoli seals the win with a double | SERIE A 2025/26


Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη της Κόμο, η Γιουβέντους πήρε το «τρίποντο» πριν αναλάβει τα ηνία της ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, ενώ η Ρόμα εξακολουθεί ν' αρνείται ν' αφήσει την κορυφή, πριν το ντέρμπι με τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο».


COMO-VERONA 3-1 | HIGHLIGHTS | Como take their spot with the big teams | SERIE A 2025/26
Ο Έλληνας σέντερ φορ βρήκε δίχτυα στη νίκη της Κόμο με 3-1 επί της Βερόνα, με το συγκρότημα του Φάμπρεγας να ανεβαίνει στην 4η θέση, ένα βαθμό πάνω από τη «Γιούβε», που κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες (3-1 την Ουντινέζε) πριν πιάσει δουλειά ο Σπαλέτι.

JUVENTUS-UDINESE 3-1 | HIGHLIGHTS | Juve break winless streak with two penalties | SERIE A 2025/26


Στο «Ολίμπικο» ο Ερμόσο και ο Ντόβμπικ έστειλαν τη Ρόμα στην κορυφή της Serie A, όπου ισοβαθμεί με τη Νάπολι.

ROMA-PARMA 2-1 | HIGHLIGHTS | Roma joins Napoli again on top | SERIE A 2025/26


Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και βαθμολογία:

Λέτσε-Νάπολι 0-1 (69' Ανγκισά)
Αταλάντα-Μίλαν 1-1 (35' Λούκμαν - 4' Ρίτσι)
Κόμο-Βερόνα 3-1 (9' Δουβίκας, 62' Πος, 90'+2 Βοϊβόντα - 25' Σέρνταρ)
Γιουβέντους-Ουντινέζε 3-1 (5'πέν. Βλάχοβιτς, 67' Γκάτι, 90'+6 πέν. Γιλντίζ - 45'+1 Ζανιόλο)
Ρόμα-Πάρμα 2-1 (63' Ερμόσο, 81' Ντόβμπικ - 86' Σιρτσάτι)
Μπολόνια-Τορίνο 0-0
Τζένοα-Κρεμονέζε 0-2 (3',49' Μπονατσόλι)
Ίντερ-Φιορεντίνα 3-0 (66', 88' πέν. Τσαλχάνογλου, 71' Σούσιτς)
Κάλιαρι-Σασουόλο 30/10
Πίζα-Λάτσιο 30/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Νάπολι 21
Ρόμα 21
Ίντερ 18
Μίλαν 18
Κόμο 16
Μπολόνια 15
Γιουβέντους 15
Κρεμονέζε 14
Αταλάντα 13
Ουντινέζε 12
Τορίνο 12
Λάτσιο 11 -8αγ.
Σασουόλο 10 -8αγ.
Κάλιαρι 9 -8αγ.
Πάρμα 7
Λέτσε 6
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4
Πίζα 4 -8αγ.
Τζένοα 3



