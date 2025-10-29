Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Ο Αθλητικός Δικαστής απάλλαξε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ανάρτηση στο Instagram μετά το ντέρμπι αιωνίων
Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ήταν εκείνη που είχε καταγγείλει το συγκεκριμένο story στο Instagram
Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ δεν τιμώρησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ούτε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για ανάρτηση που είχε κάνει ο ιδιοκτήτης της ομάδας στο Instagram, μετά το ντέρμπι αιωνίων της 2ης αγωνιστικής της Basket League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«11/29-10-2025 – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
1. ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) από την κατηγορία της εγκαλούσας ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα για την 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR, ο κ. Δημήτριος Γιαννακοπουλος, προέβη με δημόσια ανάρτηση του, μέσω του ελευθέρως προσβάσιμου διαδικτυακού λογαριασμού «dpg7000», που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, σε δυσφημιστικές δηλώσεις.
2. ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της».
