Ο Αθλητικός Δικαστής απάλλαξε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ανάρτηση στο Instagram μετά το ντέρμπι αιωνίων
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος ΕΣΑΚΕ Παναθηναϊκός Basket League

Ο Αθλητικός Δικαστής απάλλαξε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ανάρτηση στο Instagram μετά το ντέρμπι αιωνίων

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, η  ΚΑΕ Ολυμπιακός ήταν εκείνη που είχε καταγγείλει το συγκεκριμένο story στο Instagram

Ο Αθλητικός Δικαστής απάλλαξε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ανάρτηση στο Instagram μετά το ντέρμπι αιωνίων
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ δεν τιμώρησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ούτε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για ανάρτηση που είχε κάνει ο ιδιοκτήτης της ομάδας στο Instagram, μετά το ντέρμπι αιωνίων της 2ης αγωνιστικής της Basket League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«11/29-10-2025 – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

1. ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) από την κατηγορία της εγκαλούσας ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα για την 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR, ο κ. Δημήτριος Γιαννακοπουλος, προέβη με δημόσια ανάρτηση του, μέσω του ελευθέρως προσβάσιμου διαδικτυακού λογαριασμού «dpg7000», που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, σε δυσφημιστικές δηλώσεις.

2. ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της».

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου

Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι

Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης