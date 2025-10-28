Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Ντι Μάρτζιο: «Υποψήφιος για τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού ο Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε»
Ο 55χρονος με τελευταία του δουλειά αυτή του σκάουτερ στη Λάτσιο, είναι ο άνθρωπος που φέρεται να έχει προστεθεί στη λίστα των ανθρώπων που διεκδικούν τη θέση που έμεινε ελεύθερη στο «τριφύλλι»
Η εποχή Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται ότι θα φέρει πολλές αλλαγές στο εσωτερικό της ομάδας του Παναθηναϊκού, αφού ήδη ο Ισπανός έφερε το δικό του τεχνικό τιμ και σύντομα θα παρθεί και απόφαση για νέο τεχνικό διευθυντή.
O Ιταλός ρεπόρτερ, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, δημοσίευσε ένα όνομα που φέρεται να είναι εκ των υποψηφίων για τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, μετά την αποχώρηση του Γιάννη Παπαδημητρίου.
Ο Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε, με τελευταία του δουλειά αυτή του σκάουτερ στη Λάτσιο, είναι ο άνθρωπος που φέρεται να έχει προστεθεί στη λίστα των ανθρώπων που διεκδικούν τη θέση που έμεινε ελεύθερη στο «τριφύλλι».
Ο 55χρονος έχει περάσει από διάφορα πόστα σε ομάδες όπως η Προ Βερτσέλι, Σπέτσια, Κάρπι, Κιέβο Βερόνα, Μπάρι και Τριεστίνα.
Panathinaikos | Anche Giancarlo Romairone in lizza per il ruolo di direttore sportivo https://t.co/Y7na9rRLtV— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 28, 2025
