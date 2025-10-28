Ντι Μάρτζιο: «Υποψήφιος για τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού ο Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε»
Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε Παναθηναϊκός Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο Ράφα Μπενίτεθ

Ντι Μάρτζιο: «Υποψήφιος για τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού ο Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε»

Ο 55χρονος με τελευταία του δουλειά αυτή του σκάουτερ στη Λάτσιο, είναι ο άνθρωπος που φέρεται να έχει προστεθεί στη λίστα των ανθρώπων που διεκδικούν τη θέση που έμεινε ελεύθερη στο «τριφύλλι»

Η εποχή Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται ότι θα φέρει πολλές αλλαγές στο εσωτερικό της ομάδας του Παναθηναϊκού, αφού ήδη ο Ισπανός έφερε το δικό του τεχνικό τιμ και σύντομα θα παρθεί και απόφαση για νέο τεχνικό διευθυντή.

O Ιταλός ρεπόρτερ, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, δημοσίευσε ένα όνομα που φέρεται να είναι εκ των υποψηφίων για τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, μετά την αποχώρηση του Γιάννη Παπαδημητρίου.

Ο Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε, με τελευταία του δουλειά αυτή του σκάουτερ στη Λάτσιο, είναι ο άνθρωπος που φέρεται να έχει προστεθεί στη λίστα των ανθρώπων που διεκδικούν τη θέση που έμεινε ελεύθερη στο «τριφύλλι».

Ο 55χρονος έχει περάσει από διάφορα πόστα σε ομάδες όπως η Προ Βερτσέλι, Σπέτσια, Κάρπι, Κιέβο Βερόνα, Μπάρι και Τριεστίνα. 


