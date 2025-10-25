Απίστευτα σκηνικά στη Super League 2: Οι παίκτες της Καβάλας «έστειλαν» τον τερματοφύλακά τους στην κερκίδα μετά τα τραγικά του λάθη - Βίντεο
Ο γκολκίπερ της Καβάλας, Γιάννης Ζωγράφος δέχθηκε την επίθεση των συμπαικτών του στο ματς με την Αναγέννηση Καρδίτσας, έγινε αλλαγή κι οδηγήθηκε στην εξέδρα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε στον αγώνα ΚαβάλαΑναγέννηση Καρδίτσας για τη Super League 2, όταν ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Γιάννης Ζωγράφος, δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτες του και αντικαταστάθηκε πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, σε ένα σκηνικό έντασης μεταξύ των παικτών της Καβάλας και του 25χρονου γκολκίπερ, ο οποίος πραγματοποιούσε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα.

Οι συμπαίκτες του εμφανίστηκαν ιδιαίτερα εκνευρισμένοι από τα συνεχόμενα λάθη του, με αποκορύφωμα εκείνο που οδήγησε στο γκολ της Αναγέννησης.

Ο προπονητής των «Αργοναυτών», Θωμάς Γράφας, αντέδρασε άμεσα, αποσύροντας τον Ζωγράφο από τον αγώνα στο 34ο λεπτό. Ωστόσο, η ένταση δεν περιορίστηκε εντός αγωνιστικού χώρου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, στο ημίχρονο οι συμπαίκτες του ζήτησαν από τον Ζωγράφο να αποχωρήσει από τα αποδυτήρια, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση.

Ο ποδοσφαιριστής απομακρύνθηκε προσωρινά και φέρεται να παρακολούθησε το δεύτερο ημίχρονο από τις κερκίδες.

Μετά τη λήξη του αγώνα, φίλαθλοι της Καβάλας συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο και διαμαρτυρήθηκαν έντονα προς τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για τη συνολική εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Καβάλα - ΑΣΑ 2-3 25/10/2025
Πηγή:www.gazzetta.gr

