ΑΕΚ: Έσπασε με εξάρα την κατάρα των 17 εντός έδρας αγώνων χωρίς νίκη σε ευρωπαϊκό όμιλο
Η Ένωση πέτυχε για τέταρτη φορά στην ιστορία της έξι γκολ σε ευρωπαϊκό ματς - Η Πόρτο, η Χρέφενμαχερ και η Τορπέντο Κουταΐσι τα προηγούμενα θύματά της
Μαγική βραδιά για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε την Αμπερντίν με 6-0 και ισοφάρισε την πιο ευρεία ευρωπαϊκή της νίκη.
H προηγούμενη νίκη της Ένωσης με 6-0 ήταν στις 9 Αυγούστου του 2001 όταν ο Δικέφαλος είχε ισοπεδώσει με το ίδιο σκορ την Χρέφενμαχερ από το Λουξεμβούργο, στο «Νίκος Γκούμας», για προκριματικά του Κυπέλλου UEFA.
Αυτή ήταν η τέταρτη ευρωπαϊκή εξάρα της ΑΕΚ. Στις 13 Σεπτεμβρίου η Ένωση είχε υποτάξει με 6-1 την Πόρτο για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου του 1999 η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με το ίδιο σκορ της Τορπέντο Κουταΐσι από τη Γεωργία, στη Νέα Σμύρνη, για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA.
Στο σημερινό ματς η ΑΕΚ έσπασε κατάρα 15 χρόνων και 17 αγώνων, αφού είχε να νικήσει ενός έδρας σε ματς ευρωπαϊκών ομίλων από τον Σεπτέμβριο του 2010.
Τότε επικράτησε στο ΟΑΚΑ, για το Europa League, της Χάιντουκ 3-1, με γκολ των Τζιμπούρ, Λυμπερόπουλου και Σκόκο.
Αναλυτικά οι 17 εντός έδρας αγώνες που είχε να κερδίσει η ΑΕΚ σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης
ΑΕΚ – Άντερλεχτ 1-1, 2010/11, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Ζενίτ 0-3, 2010/11, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Άντερλεχτ 1-2, 2011/12, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Λοκομοτίβ Μόσχας 1-3, 2011/12, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Στουρμ Γκρατς 1-2, 2011/12, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Μίλαν 0-0, 2017/18, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Αούστρια Βιέννης 2-2, 2017/18, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Ριέκα 2-2, 2017/18, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Άγιαξ 0-2, 2018/19, όμιλοι Champions League
ΑΕΚ – Μπάγερν Μονάχου 0-2, 2018/19, όμιλοι Champions League
ΑΕΚ – Μπενφίκα 2-3, 2018/19, όμιλοι Champions League
ΑΕΚ – Μπράγκα 2-4, 2020/21, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Λέστερ 1-2, 2020/21, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Ζόρια Λουχάνσκ 0-3, 2020/21, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Μπράιτον 0-1, 2023/24, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Άγιαξ 1-1, 2023/24, όμιλοι Europa League
ΑΕΚ – Μαρσέιγ 0-2, 2023/24, όμιλοι Europa League
