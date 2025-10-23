Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
«Πέτρα του σκανδάλου» για μία ακόμα φορά η Γουάντα Νάρα: Φέρεται να έστειλε μήνυμα στον Έντσο Φερνάντεζ της Τσέλσι
Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής ο μέσος της Τσέλσι, ο οποίος είναι χρόνια σε σχέση με τη Βαλεντίνα Θερβάντες δέχθηκε μήνυμα από τη Γουάντα Νάρα με το οποίο του ζήτησε να βρεθούν
Σύμφωνα με την «La Nación», το αμφιλεγόμενο μήνυμα της Γουάντα Νάρα ήταν το εξής: «Μόλις σε είδα στη γειτονιά, γράψε μου αν θέλεις».
Όπως αποκάλυψε το «A la tarde» της «América TV», η επιχειρηματίας φέρεται να επικοινώνησε με τον μέσο της Τσέλσι, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτή η λεπτομέρεια ήταν αρκετή για να διαδοθεί ραγδαία η είδηση, δίνοντας αφορμή για κάθε είδους θεωρίες σχετικά με τη φύση της επαφής.
Επιστρέφοντας από μια βόλτα, ο Έντσο Φερνάντες φέρεται να είδε το μήνυμα και αποφάσισε να το δείξει αμέσως στη Βαλεντίνα Θερβάντες, την τωρινή σύντροφό του, κάτι που προκάλεσε την οργή της Γουάντα Νάρα.
👀 ¿WANDA NARA LE ESCRIBIÓ A ENZO FERNÁNDEZ?— América TV (@AmericaTV) October 21, 2025
Cc #PasóEnAmérica pic.twitter.com/nKwFm7UUTC
Σημειώνουμε ότι η Βαλεντίνα Θερβάντες, σύντροφος του Έντσο διαγωνίζεται στο Masterchef Chef Celebrity» της Αργεντινής στο οποίο παρουσιάστρια είναι η Γουάντα Νάρα.
Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο América TV, η Βαλεντίνα ρωτήθηκε για τις φήμες που έκαναν λόγο για ένταση με τη Γουάντα Νάρα στα γυρίσματα του διαγωνισμού.
📺💥 WANDA NO PARA DE NOMBRAR A ENZO Y VALU RESPONDE— Diario La Capital (@lacapital) October 22, 2025
Hace días se conoció que Valentina Cervantes no estaría del todo cómoda con Wanda Nara en Masterchef. Según contó Santiago Sposato y Yanina Latorre, el problema radica en un mensaje que Wanda le mandó a Enzo Fernández cuando… pic.twitter.com/OWxJFwkO0L
«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη Γουάντα Νάρα, δεν μου έκανε ποτέ τίποτα. Και όχι, δεν έχω δει κανένα μήνυμα», δήλωσε, αρνούμενη ότι ο Έντσο της είχε δείξει οτιδήποτε. «Ο Έντσο δεν μου μίλησε ποτέ για τίποτα».
🚨🇦🇷 Wanda Nara le habría enviado un mensaje privado a Enzo Fernández cuando lo vio por su barrio. El texto decía: “Te vi pasar por el barrio, escribime si querés”.— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 23, 2025
La versión se viralizó rápidamente y reavivó las especulaciones sobre el vínculo entre la empresaria y el… pic.twitter.com/boW0McaeXO
Ειδήσεις σήμερα:
Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr