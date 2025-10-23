«Πέτρα του σκανδάλου» για μία ακόμα φορά η Γουάντα Νάρα: Φέρεται να έστειλε μήνυμα στον Έντσο Φερνάντεζ της Τσέλσι
«Πέτρα του σκανδάλου» για μία ακόμα φορά η Γουάντα Νάρα: Φέρεται να έστειλε μήνυμα στον Έντσο Φερνάντεζ της Τσέλσι

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής ο μέσος της Τσέλσι, ο οποίος είναι χρόνια σε σχέση με τη Βαλεντίνα Θερβάντες  δέχθηκε μήνυμα από τη Γουάντα Νάρα με το οποίο του ζήτησε να βρεθούν

«Πέτρα του σκανδάλου» για μία ακόμα φορά η Γουάντα Νάρα: Φέρεται να έστειλε μήνυμα στον Έντσο Φερνάντεζ της Τσέλσι
Πραγματική αναστάτωση έχει προκληθεί στην Αργεντινή μετά από ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε η Γουάντα Νάρα, στον ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, Έντσο Φερνάντεζ.

Σύμφωνα με την «La Nación», το αμφιλεγόμενο μήνυμα της Γουάντα Νάρα ήταν το εξής: «Μόλις σε είδα στη γειτονιά, γράψε μου αν θέλεις».

Όπως αποκάλυψε το «A la tarde» της «América TV», η επιχειρηματίας φέρεται να επικοινώνησε με τον μέσο της Τσέλσι, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η λεπτομέρεια ήταν αρκετή για να διαδοθεί ραγδαία η είδηση, δίνοντας αφορμή για κάθε είδους θεωρίες σχετικά με τη φύση της επαφής.

Επιστρέφοντας από μια βόλτα, ο Έντσο Φερνάντες φέρεται να είδε το μήνυμα και αποφάσισε να το δείξει αμέσως στη Βαλεντίνα Θερβάντες, την τωρινή σύντροφό του, κάτι που προκάλεσε την οργή της Γουάντα Νάρα.


Σημειώνουμε ότι η Βαλεντίνα Θερβάντες, σύντροφος του Έντσο διαγωνίζεται στο Masterchef Chef Celebrity» της Αργεντινής στο οποίο παρουσιάστρια είναι η Γουάντα Νάρα.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο América TV, η Βαλεντίνα ρωτήθηκε για τις φήμες που έκαναν λόγο για ένταση με τη Γουάντα Νάρα στα γυρίσματα του διαγωνισμού.


«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη Γουάντα Νάρα, δεν μου έκανε ποτέ τίποτα. Και όχι, δεν έχω δει κανένα μήνυμα», δήλωσε, αρνούμενη ότι ο Έντσο της είχε δείξει οτιδήποτε. «Ο Έντσο δεν μου μίλησε ποτέ για τίποτα».


