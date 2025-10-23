«Πέτρα του σκανδάλου» για μία ακόμα φορά η Γουάντα Νάρα: Φέρεται να έστειλε μήνυμα στον Έντσο Φερνάντεζ της Τσέλσι

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής ο μέσος της Τσέλσι, ο οποίος είναι χρόνια σε σχέση με τη Βαλεντίνα Θερβάντες δέχθηκε μήνυμα από τη Γουάντα Νάρα με το οποίο του ζήτησε να βρεθούν