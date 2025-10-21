Στην ΑΕΚ σκέφτονται να αντικαταστήσουν στην ευρωπαϊκή λίστα τον Ζίνι με τον Λιούμπισιτς
SPORTS
Conference League ΑΕΚ UEFA Ζίνι Ρόμπερτ Λιούμπισιτς

Στην ΑΕΚ σκέφτονται να αντικαταστήσουν στην ευρωπαϊκή λίστα τον Ζίνι με τον Λιούμπισιτς

Η ΑΕΚ σκέφτεται να κάνει χρήση του δικαιώματος αντικατάστασης μακροχρόνια τραυματία παίκτη και είναι πιθανό να αλλάξει τον Ζίνι με τον Λιούμπισιτς στη λίστα της UEFA για τα παιχνίδια της League Phase του Conference League

Στην ΑΕΚ σκέφτονται να αντικαταστήσουν στην ευρωπαϊκή λίστα τον Ζίνι με τον Λιούμπισιτς
Όπως είναι γνωστό, η UEFA δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να αντικαταστήσουν στην ευρωπαϊκή λίστα που έχουν δηλώσει έναν ποδοσφαιριστή που έχει τεθεί νοκ-άουτ με τραυματισμό για τουλάχιστον 60 μέρες μετά την υποβολή της λίστας.

Στην ΑΕΚ το ζήτημα αυτό θα άνοιγε μόνο αν ο Μάρκο Νίκολιτς το επιθυμούσε και όπως φαίνεται ο Σέρβος τεχνικός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση καθώς οι κιτρινόμαυροι εξετάζουν την αλλαγή του Ζίνι, ο οποίος είναι εκτός από τις 17 Σεπτεμβρίου και πρόκειται να επιστρέψει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχει συμπληρώσει δύο μήνες εκτός με τον μυϊκό τραυματισμό που έχει υποστεί.

Εφόσον παρθεί οριστικά η απόφαση, τότε τον Ζίνι θα τον αντικαταστήσει προσωρινά στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ ο Λιούμπισιτς. Αν η ΑΕΚ πάρει οριστικά την απόφαση και προχωρήσει στην αντικατάσταση του Ζίνι από τον Λιούμπισιτς, τότε οι κιτρινόμαυροι θα έχουν τη δυνατότητα να τον επαναφέρουν στη λίστα όταν ο Ανγκολέζος φορ είναι ξανά διαθέσιμος.

Θυμίζουμε ότι στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League έχουν δηλωθεί οι: Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι: Από τους μη γηγενείς οι Ζοάο Μάριο, Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Οντουμπάτζο, ενώ από τους γηγενείς της Ομοσπονδίας ο Καλοσκάμης.

Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα

Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος

Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι

Thema Insights

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

Με 51 ιδιόκτητα και 39 συνεργαζόμενα γυμναστήρια και πάνω από 150.000 ενεργά μέλη, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα.

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης