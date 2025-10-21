Στην ΑΕΚ σκέφτονται να αντικαταστήσουν στην ευρωπαϊκή λίστα τον Ζίνι με τον Λιούμπισιτς

Η ΑΕΚ σκέφτεται να κάνει χρήση του δικαιώματος αντικατάστασης μακροχρόνια τραυματία παίκτη και είναι πιθανό να αλλάξει τον Ζίνι με τον Λιούμπισιτς στη λίστα της UEFA για τα παιχνίδια της League Phase του Conference League