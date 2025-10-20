Ο Ντουράντ ξεπέρασε τον ΛεΜπρόν στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών στην ιστορία του NBA - Εκτός 10άδας ο Γιάννης

Ο σταρ των Ρόκετς με το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε στην ομάδα του Τέξας, έφτασε συνολικά τα 598,2 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς από την καριέρα του στο NBA