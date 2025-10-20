Ο Ντουράντ ξεπέρασε τον ΛεΜπρόν στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών στην ιστορία του NBA - Εκτός 10άδας ο Γιάννης
NBA ΛεΜπρόν Τζέιμς Κέβιν Ντουράντ Στεφ Κάρι

Ο Ντουράντ ξεπέρασε τον ΛεΜπρόν στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών στην ιστορία του NBA - Εκτός 10άδας ο Γιάννης

Ο σταρ των Ρόκετς με το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε στην ομάδα του Τέξας, έφτασε συνολικά τα 598,2 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς από την καριέρα του στο NBA

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA σε συνολικά έσοδα καριέρας, μετά την υπογραφή διετούς επέκτασης συμβολαίου αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Χιούστον Ρόκετς, ξεπερνώντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Στεφ Κάρι.

Ο Ντουράντ έφτασε ένα ιστορικό ορόσημο με το νέο του συμβόλαιο στις 19 Οκτωβρίου, το οποίο ανεβάζει τα συνολικά κέρδη της καριέρας του στα 598,2 εκατομμύρια δολάρια.

Ξεπέρασε έτσι τον σούπερ σταρ των Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος πλέον βρίσκεται δεύτερος με 581,3 εκατομμύρια.

Αμέσως πίσω από το δίδυμο Ντουράντ–ΛεΜπρόν, βρίσκεται ο Στεφ Κάρι με 532,7 εκατ. δολάρια, ο οποίος με τα θρυλικά του συμβόλαια των 200 εκατ. το 2017 και 2021 άλλαξε τα δεδομένα στην salary cap εποχή.

Σημειώνουμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται εκτός της δεκάδας.

Αυτοί που ακολουθούν:

4 Πολ Τζορτζ ($520,2 εκατ.)
5 Τζοέλ Εμπίντ ($516,9 εκατ.)
6 Κάιρι Ίρβινγκ ($511,2 εκατ.)
7 Τζέιμς Χάρντεν ($509,3 εκατ.)
8 Ντέμιαν Λίλαρντ ($482,9 εκατ.)
9 Ράσελ Ουέστμπρουκ ($469,5 εκατ.)
10 Τζέισον Τέιτουμ ($469,4 εκατ.)


