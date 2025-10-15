Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Λέγκια Βαρσοβίας - Προμηθέας 64-68: «Διπλό» και 2χ2 για τους Πατρινούς στο Basketball Champions League
Λέγκια Βαρσοβίας - Προμηθέας 64-68: «Διπλό» και 2χ2 για τους Πατρινούς στο Basketball Champions League
Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα ματς για την ομάδα της Πάτρας, με κορυφαίο για άλλη μία φορά τον Χάμοντς που πέτυχε 20 πόντους
Με τον Λέιτον Χάμοντς (20π., 4 τρίπ.) να παίρνει την κατάσταση... πάνω του στα κρίσιμα σημεία και τους Πι Τζέι Μακούρα (15π.) και Κένταλ ΜακΚόλουμ (11π.) άξιους συμπαραστάτες στην επίθεση, ο Προμηθέας πέρασε με νίκη απ’ τη Βαρσοβία, επικρατώντας της Λέγκια με 68-64 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική τους Α’ ομίλους στο Basketball Champions League κι έκανε το «2Χ2».
Μετά από τρία πολύ ισορροπημένα και «κλειστά» δεκάλεπτα, όπου καμία απ’ τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ, οι Πατρινοί πάτησαν... γκάζι στην εκκίνηση της τελευταίας περιόδου και με ένα σερί 8-0 έφεραν την κατάσταση στα δικά τους μέτρα.
Οι Πολωνοί έκαναν μία τελευταία προσπάθεια για να ξαναμπούν στο ματς, έφτασαν σε απόσταση... βολής, όμως ο Προμηθέας βρήκε λύσεις στην επίθεση κι απ’ τον Κόλεμαν και «καθάρισε» ένα πολύ σημαντικό διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-32, 49-50, 64-68
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ (Χάικο Ράνουλα): Γκρέιβς 14, Τσάπλα, Πλούτα 14 (3), Τομαζέφσκι, Σουνγκού 5, Τας, Σίλινς 8 (2), Κολέντα 8 (2), Βίλτσεκ 2, Χάντερ 13, Πόνσαρ.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λημνιάτης): Χάμοντς 20 (4), Κόλεμαν 6 (1), Μπαζίνας 5 (1), Καπετάκης, ΜακΚόλουμ 11, Λάγιος 2, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης, Γκρέι, Πόλικαπ 3, Μακούρα 15 (1), Σταυρακόπουλος 6 (2)
