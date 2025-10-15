Η Αγγλία προκρίθηκε στο Μουντιάλ, αλλά ο Άντονι Γκόρντον δεν ήξερε ότι θα διεξαχθεί στην Αμερική - Βίντεο
SPORTS
Νταν Μπερν Άντονι Γκόρντον Νιούκαστλ Μουντιάλ 2026 Λετονία Αμερική

Η Αγγλία προκρίθηκε στο Μουντιάλ, αλλά ο Άντονι Γκόρντον δεν ήξερε ότι θα διεξαχθεί στην Αμερική - Βίντεο

Ο Νταν Μπερν αποκάλυψε στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Αγγλίας επί της Λετονίας, ότι ο συμπαίκτης του στη Νιούκαστλ δεν καταλάβαινε γιατί στα αποδυτήρια έβαλαν τραγούδια για την Αμερική

Η Αγγλία προκρίθηκε στο Μουντιάλ, αλλά ο Άντονι Γκόρντον δεν ήξερε ότι θα διεξαχθεί στην Αμερική - Βίντεο
Η Αγγλία προκρίθηκε στην τελική φάση του Μουντιάλ για ακόμα μία φορά και οι παίκτες στα αποδυτήρια της ομάδας ξεφάντωσαν μετά τη νίκη τους επί της Λετονίας, με την οποία εξασφάλισαν την παρουσία τους. 

Στα αποδυτήρια οι παίκτες έβαλαν τραγούδια για την Αμερική, καθώς το Μουντιάλ θα διεξαχθεί Ιούνιο και Ιούλιο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. 

Όμως ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας δεν κατάλαβε το λόγο που έπαιξαν αυτά τα... κομμάτια και απόρησε. 

Ο λόγος για τον Άντονι Γκόρντον, ο οποίος φαίνεται ότι δεν ήξερε που θα ταξιδέψει το καλοκαίρι για τους αγώνες της Εθνικής του. 

View this post on Instagram

A post shared by SPORTbible (@sportbible)


Την ξεκαρδιστική αποκάλυψη έκανε σε δηλώσεις του ο συμπαίκτης του στη Νιούκαστλ, Νταν Μπερν: «Ο Άντονι με ρώτησε γιατί βάζουμε τραγούδια για την Αμερική, δεν ήξερε ότι το Μουντιάλ γίνεται εκεί». 

