Η Αγγλία προκρίθηκε στο Μουντιάλ, αλλά ο Άντονι Γκόρντον δεν ήξερε ότι θα διεξαχθεί στην Αμερική - Βίντεο

Ο Νταν Μπερν αποκάλυψε στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Αγγλίας επί της Λετονίας, ότι ο συμπαίκτης του στη Νιούκαστλ δεν καταλάβαινε γιατί στα αποδυτήρια έβαλαν τραγούδια για την Αμερική