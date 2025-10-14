UEFA: Ανοίγει τη διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 2027–2031 με μία καινοτομία

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η UEFA προσφέρει ταυτόχρονη δημοπρασία και τετραετείς συμφωνίες σε περισσότερες από μία αγορές