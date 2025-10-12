ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε το Δανία-Ελλάδα και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στη Basket League

Ποια άλλα ματς ξεχωρίζουν για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026

Πλούσιο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Μετά την ήττα από τη Σκωτία, η Ελλάδα ταξίδεψε στη Δανία με μοναδικό στόχο το τρίποντο στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026. Σέντρα στις 21:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από τον Alpha. Την ίδια ώρα, Ρουμανία - Αυστρία (Nova Sports Prime), Λιθουανία-Πολωνία (Nova Sports start) και Κροατία-Γιβραλτάρ (Nova Sports 1).

Στο μπάσκετ, έρχεται η 2η αγωνιστική της Basket League, με το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2. Νωρίτερα (13:00) η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Πανιώνιο και στις 16:00 το Περιστέρι φιλοξενεί τη Μύκονο (ΕΡΤ2).

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
10:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50 Crete Challenger 1

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

13:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Πανιώνιος GBL

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι Turkish Basketball Super League

13:00 COSMOTE SPORT 8 HD Καντού – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A

13:30 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League

16:00 ΕΡΤ2 Περιστέρι – ΑΟ Μυκόνου GBL

16:00 Novasports Start Άγιος Μαρίνος – Κύπρος UEFA World Cup Qualifiers

18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών Πόλο Α1 Ανδρών

19:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός GBL

19:00 Novasports Start Νήσοι Φερόες – Τσεχία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 2HD Σκωτία – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 1HD Ολλανδία – Φινλανδία UEFA World Cup Qualifiers

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

21:45 ALPHA Δανία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Prime Ρουμανία – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Λιθουανία – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Κροατία – Γιβραλτάρ UEFA World Cup Qualifiers

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λας Βέγκας Έισις – Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Finals

