Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε το Δανία-Ελλάδα και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στη Basket League
Ποια άλλα ματς ξεχωρίζουν για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026
Πλούσιο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Μετά την ήττα από τη Σκωτία, η Ελλάδα ταξίδεψε στη Δανία με μοναδικό στόχο το τρίποντο στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026. Σέντρα στις 21:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από τον Alpha. Την ίδια ώρα, Ρουμανία - Αυστρία (Nova Sports Prime), Λιθουανία-Πολωνία (Nova Sports start) και Κροατία-Γιβραλτάρ (Nova Sports 1).
Στο μπάσκετ, έρχεται η 2η αγωνιστική της Basket League, με το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2. Νωρίτερα (13:00) η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Πανιώνιο και στις 16:00 το Περιστέρι φιλοξενεί τη Μύκονο (ΕΡΤ2).
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
10:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50 Crete Challenger 1
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη
13:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Πανιώνιος GBL
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι Turkish Basketball Super League
13:00 COSMOTE SPORT 8 HD Καντού – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A
13:30 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League
16:00 ΕΡΤ2 Περιστέρι – ΑΟ Μυκόνου GBL
16:00 Novasports Start Άγιος Μαρίνος – Κύπρος UEFA World Cup Qualifiers
18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών Πόλο Α1 Ανδρών
