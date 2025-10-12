Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε το Δανία-Ελλάδα και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στη Basket League

Κλείσιμο

Πλούσιο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Μετά την ήττα από τη Σκωτία, η Ελλάδα ταξίδεψε στη Δανία με μοναδικό στόχο το τρίποντο στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026. Σέντρα στις 21:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από τον Alpha. Την ίδια ώρα, Ρουμανία - Αυστρία (Nova Sports Prime), Λιθουανία-Πολωνία (Nova Sports start) και Κροατία-Γιβραλτάρ (Nova Sports 1).Στο μπάσκετ, έρχεται η 2η αγωνιστική της Basket League, με το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2. Νωρίτερα (13:00) η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Πανιώνιο και στις 16:00 το Περιστέρι φιλοξενεί τη Μύκονο (ΕΡΤ2).10:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50 Crete Challenger 111:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη13:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Πανιώνιος GBL13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι Turkish Basketball Super League13:00 COSMOTE SPORT 8 HD Καντού – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A13:30 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League16:00 ΕΡΤ2 Περιστέρι – ΑΟ Μυκόνου GBL16:00 Novasports Start Άγιος Μαρίνος – Κύπρος UEFA World Cup Qualifiers18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών Πόλο Α1 Ανδρών